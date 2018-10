“Todos los cambios son para buscar un bien...será Toño quien tome la decisión de los perfiles y puestos, quien a su consideración son los que necesita Purísima, desde un inicio el fue quien tomó todas las decisiones”, dijo.

El presidente delen Purísima del Rincón, Juan Muñoz, aseguró que aúnEsto luego de que hace algunos díasmostraran sucerca de losalgunas de la dependencias en este municipio, ya que aseguran hay personas que lo merecen más.En entrevista para AM Express, elseñaló que hasta la fecha él no ha hablado del tema con elComentó que conoce, aunque dicha información no esta confirmada aún por elSin embargo, dijo que con los cambios que se realizarán únicamente se buscalo que ya se ha realizado dentro del municipio.Señaló que desde un principio vieron la, pero quien decida aserá el mismo candidato, y solo brindará su punto de vista.De la misma forma aseguró que las, son gente capaz para el puesto que se está asignando.Por lo que dijo, desconoce la información oficial, pero aseguró que el Presidente electo