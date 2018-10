Cuauhtémoc Blanco alinea a ex futbolistas y ex árbitro en su gabinete de gobierno

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En la formación de su equipo de trabajo,pero también se trajoEn la presentación de su "escuadra" para el periodo gubernamental 2018-2024 incluyó a susambos amigos que festejaron goles y triunfos con elen su paso por el, el equipo de sus amores.En primera línea ubicó alcomo secretario de Desarrollo Social, una de las dependencias de mayor contacto y atención con los grupos más vulnerables del estado.Como vocero oficial aparecióy ex vocero de prensa del América.estará al frente del Fideicomiso delcuyo inmueble construyó el ex gobernador Graco Ramírez en su administración.El "Cuauh" rindió protesta de ley alrededor de las 11:00 horas ante el Legislativo morelense, cuya sesión se trasladó a la explanada del zócalo de Cuernavaca. Atestiguaron el protocolo Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación y el actual secretario de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña.Entre los nombres del gabinete se encuentran, ex secretario particular del panistaEn el gabinete también se encuentrade la SCT de octubre de 2008 a noviembre de 2012.El gabinete lo conforman 11 hombres y tres mujeres.