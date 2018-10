Asteriscos 61

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Asteriscos10-02-2018La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo integra carpetas contra Ex presidentes municipales que no han podido solventar sus observaciones. Una vez que el Fiscal Especializado en Delitos de Corrupción rinda su informe se procederá contra ellos. Entre los señalados se encuentra el ex alcalde de Santiago de Anaya, quien se dio a la fuga pero ya está ubicado.Hasta que le llegó su hora a la familia infame del ayuntamiento capitalino. Ayer se oficializó la salida de Ausencio Juan Escamilla Barrera de la Contraloría Municipal, mientras que su hija Wendy Escamilla Palma dejó la Secretaría Particular. Falta saber si la alcaldesa, Yolanda Tellería los removió porque se dio cuenta del daño que le provocaban o les está dando tiempo para huir.Esta semana se formalizará el acuerdo para que Morena ocupe la presidencia de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Hidalgo (con la figura de Ricardo Raúl Baptista González). Un rotativo de circulación nacional publicó que para el gobernador, Omar Fayad Meneses por lógica política esa posición le corresponde a los correligionarios de Andrés Manuel López Obrador.Ahora en Tulancingo 500 menores se quedaron sin clases a consecuencia del conflicto entre la directora y un grupo de profesores, quienes colocaron cadenas a las puertas de su centro de enseñanza para no laborar, situación que derivó incluso en el bloqueo de la carretera México-Tuxpan por parte de padres y madres de familia que exigen la intervención de la SEP estatal.El robo de arte sacro es un peligro latente en la entidad, el último caso se reportó en agosto en la Capilla de Santa Catarina, municipio de Acaxochitlán, de donde sustrajeron imágenes religiosas y existe una denuncia ante la PGR. Sin embargo, es difícil que puedan recuperarse las piezas. Las estadísticas sobre el robo de patrimonio cultural en Hidalgo se revelarán el 5 de octubre próximo.