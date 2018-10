RELEVO AMBIENTAL

Visita Diego a afectados por lluvias

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

*** RELEVO AMBIENTALEl director de Gestión Ambiental de León, Ricardo de la Parra, se despidió el viernes, no participará en la Administración Municipal que comienza el 10 de octubre. Falta que el alcalde Héctor López anuncie el sustituto, que vaya que tendrá mucha chamba y debe coordinarse con la nueva Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado.***BASURA CON VALORUno de los compromisos no cumplidos del Gobierno Municipal que termina, y que está plasmado en el Programa de Gobierno 2015-2018, es el de concretar una planta de aprovechamiento de los residuos sólidos con valor, basura que es dinero y hoy entierran.***NUEVO TESOREROHéctor López tampoco ha dicho quién sustituirá a Gilberto Enríquez como tesorero. Las señales apuntan a su brazo derecho, el director de Desarrollo Institucional, Enrique Sosa. La duda persiste también en el relevo en la Secretaría del Ayuntamiento, si es que lo hay.*** COMISIONES Y GRILLASLos panistas de Guanajuato están inquietos con el reparto de comisiones en el Congreso de la Unión. Son sólo siete las que le toca presidir al PAN y trasciende que dos serán para los de casa. El coordinador de la bancada, Juan Carlos Romero Hicks, lo está meditando muy bien, no quiere que ningún nombramiento sea, ni por error, puesto en tela de juicio.* PILAR A JUSTICIALa que se da como un hecho que encabezará la Comisión de Justicia es la leonesa Pilar Ortega Martínez, ya presidió ese mismo órgano por algún tiempo en el Senado y tiene el conocimiento de la agenda legislativa y el trato con la comunidad jurídica nacional. En el escenario no se aprecia ningún nubarrón ni de fuera ni de dentro del PAN para Pilar.* CASTOR Y GÜEROLo bueno se pone en qué un hombre panista de Guanajuato puede encabezar otra Comisión. Y los dos que andan moviéndose aquí y allá para meter presión son: el leonés Juan Carlos Muñoz Márquez, quien sueña con regresar a la de Comunicaciones y Transporte que ya presidió; y el otro es Ricardo Villarreal García, quien apunta para encabezar Hacienda.*RESPALDOS DEL GREMIOPara recomendar a Juan Carlos Muñoz sus amigos del sector ya le enviaron oficios a Romero Hicks. Tiene el apoyo de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo (Cameintram) y de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar).* VILLARREAL PRESIONAEn el caso de Ricardo Villarreal cuentan que quiere “vender” caro haberse “sacrificado” de repetir en la Alcaldía de San Miguel de Allende, pobrecito tanta chamba y lo que gana en San Lázaro (es sarcasmo claro). Presume apoyo del grupo de Rafael Moreno Valle.* NADA PARA LOS DOSAl final todo apunta que no habría nada ni para Juan Carlos ni para Ricardo. A Romero Hicks no le gusta nada que el primero levante suspicacias por conflicto de interés en el sector del transporte, y de Ricardo pues el apellido Villarreal sigue siendo recordado por el escándalo de moches y la fiesta en Vallarta que involucró a su hermano Luis Alberto.* EN ESPERASi ellos no son los “bendecidos” hay otros legisladores azules que tienen ya experiencia legislativa probada, como los leoneses Éctor Jaime Ramírez y Fernando Torres Graciano.*** CHICO, NADAEl que se quedó con las ganas de encabezar una Comisión en San Lázaro es el expriísta y hoy diputado federal por Morena, Miguel Ángel Chico Herrera. Ya se hacía con la del Trabajo y Previsión Social, que presidió también en el Senado, pero en el rescate que hizo Morena de las de Cultura y Salud que había entregado al PES, le cedió Trabajo. Lástima…* BETTY VERDEHasta hoy la única de casa confirmada Presidenta de una Comisión en el Congreso de la Unión es la leonesa del Verde, Beatriz Manrique, en la de Medio Ambiente. Ya platicó con la primera Secretaria del ramo en Guanajuato, Isabel Ortiz, para ponerse a la orden. Ya pasó la grilla por el crédito de esta dependencia, que Diego también reconoció al PVEM.El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, visitó este domingo a las familias afectadas por el desbordamiento del río Lerma en Puerto del Valle, Salamanca.Luego de un recorrido por la zona, anunció medidas y acciones a emprender en apoyo.Como consecuencia de las fuertes lluvias registradas en los últimos días, así como por el desfogue de las presas, el caudal del Lerma se desbordó y afectó el camino de acceso.Acompañado del alcalde Antonio Arredondo, su esposa Adriana Ramírez y miembros del gabinete, Diego señaló que una vez que baje el nivel del agua “se trabajará en elevar la rasante del camino para evitar futuras inundaciones del acceso a esta comunidad”.