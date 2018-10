Corredor Industrial

Ahora en playa

En números

Clasificados

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Ánimo que ya es lunes. Iniciamos comentándole que la cadena hotelera Hotsson invertirá 11 millones de dólares para operar por los próximos 5 años el resort Acapulco Plaza.El contrato tiene opción a ampliarse en su temporalidad, la importante inversión de acuerdo con Alejandro Mateo Berlanga, director de la división hotelera del grupo HS Hotsson, se realizará en los próximos tres años, comenzando con 3.5 millones de dólares para las primeras remodelaciones a realizarse en los próximos tres meses.Los directivos de la cadena leonesa informaron que a partir de ahora y hasta el 7 de noviembre el hotel cerrará su servicio para trabajar a diario en la remodelación y, será a partir de diciembre que el hotel oficialmente ofrezca reservaciones con el nombre de Hotsson Smart, primero en la firma bajo ese concepto.La principal presencia de Hotsson está en el Bajío con hoteles en León, Silao y Queretáro. Después de Acapulco, la Ciudad de México y Tijuana se sumarán a sus nuevas sedes a partir del próximo año.De acuerdo con la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México, Jalisco es el estado con mayor número de unidades de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP) con 448 sucursales y 67 cajeros automáticos, el segundo estado donde hay mayor concentración es Guanajuato, con 391 sucursales y 102 cajeros automáticos.El tercer lugar es para Estado de México con 217 unidades y 33 cajeros automáticos; Queretáro es el cuarto estado, cuenta con 143 unidades y 67 cajeros automáticos, la quinta posición es para Veracruz con 153 puntos físicos y 28 cajeros automáticos.Al cierre del año pasado, el sector estuvo conformado por 157 sociedades autorizadas y en operación, lo que representó cinco sociedades más que en diciembre de 2016.Los activos totales del sector sumaron 133 mil 26 millones de pesos, lo que significó un crecimiento anual de 5.8%. Este incremento se explica por inicio de operaciones de nuevas entidades, así como por el crecimiento de algunas SOCAPs.En la cartera de crédito se tuvo una participación de 61.7% de los activos totales, alcanzó un saldo de 82 mil 110 millones de pesos que presentó un incremento de 6.1%.Dos sociedades concentran 45.9% de los activos totales del sector: Caja Popular Mexicana (CPM) con 45 mil 321 millones de pesos (34.1%) y Caja de Ahorro de los Telefonistas con 15 mil 686 millones de pesos (11.8%).Aprovechando que hablamos de CPM, el viernes en San Luis Potosí tienen agendado el lanzamiento de su Tarjeta de Débito Junior en su Encuentro de Jóvenes Ahorradores.Tanta es la necesidad de obreros en la industria del calzado que tan pronto se dan cuenta los reclutadores que hubo el cierre de una empresa, rápidamente llegan para instalarse a las afueras con la finalidad de cubrir el personal requerido.Desde el martes pasado frente a la empresa de Botas Rudel en Avenida Olímpica de la colonia Julián de Obregón en León, un importante porcentaje de empleados que laboraban para la empresa resguardan el lugar a espera de que sus ex jefes les den una respuesta.Durante estos días se han acercado desde tiendas de conveniencia, hasta empresas del calzado y automotriz para ofrecerles empleos con sueldos que van en promedio de mil 500 pesos a dos mil pesos semanales.Sin embargo, la mayor parte de los ex empleados de Botas Rudel ha decidido esperar a definir su situación con su anterior empresa, saben que una vez que entren a otra empresa, no podrán pedir permisos para las reuniones que sostendrán en la Junta de Conciliación y Arbitraje.En Botas Rudel había gente con experiencia de 10 hasta 30 años en áreas como pespunte, que es donde más adolece de personal el sector calzado.