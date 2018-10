Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Todo eles una fiesta dee incipientes ocres. El verano fresco de abundanterebasa; desborda ríos y el ánimo de los agricultores por una buena cosecha apuntada por riego. El temporal viene bien en el norte a pesar de algunos campos anegados.La excepción está en los campos que compró el Gobierno para la fallida refinería de Salamanca. Fueron mil 700 millones de pesos en poco menos de mil hectáreas.Hace nueve años las administra un “Consejo” al que se le ocurrió poner un “campo experimental” y una escuela agrícola de alto desempeño. En todo ese tiempo lo único que se cosecha son los frutos de la incompetencia, la corrupción y la escasa imaginación de nuestros gobernantes.Si esas tierras las trabajara cualquier agricultor capaz como Piero Zarattini o la familia Usabiaga, ya se hubiera recuperado la inversión. Pero Juan Manuel Oliva convirtió el predio en una forma de entretenimiento para sus tres amigos: Roberto Plasencia (q.e.p.d.), Alejandro Arena (q.e.p.d) y su jefe y mentor, Elías Villegas.Miguel Márquez, obediente y obsecuente siguió con el invento que no sólo no produjo utilidades sino originó pérdidas al Estado.Todo comenzó con el engaño que se inventó el hoy alcalde de León, Héctor López Santillana: la empresa fantasma “Pastas Finas”; para engañar a los agricultores con la intención de comprarles barato. El negocio salió exactamente al revés. Nos dimos cuenta del engaño y supimos que el mentiroso salió timado. Los guanajuatenses pagamos al triple el precio de la tierra y nuestra inversión produce un comino, o menos.Un capricho del Yunquismo que pudo dar frutos, hoy los quita, al igual que su otro invento, la Expo Bicentenario. Pura corrupción pura.Y no digo que Plasencia, Arena o Villegas hayan tomado beneficio, sabemos de la absoluta integridad de los dos primeros. El tercero, más que dinero, siempre anhela tener el poder.La idea era crear campos de avanzada en investigación agrícola. Fallaron.Con un plan de desarrollo urbano, industrial y recreativo, el terreno podría regresar la inversión de mil 700 millones que se hicieron en 2009 y hoy equivalen cuando menos a 3 mil millones.Cuando se requieren miles de millones de pesos para regresar la paz a Guanajuato, vale la pena ahorrar en todos los programas inútiles y recuperar y explotar los bienes que se tienen.El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anuncia inversión para la refinería de Tula con 5 o 10 mil millones de pesos. La refinería de Salamanca necesita otro tanto y con ello el replanteamiento urbano de toda la zona. Porque Salamanca merece tres rescates: el de la paz, el económico y el ecológico. Guanajuato puede comenzar un proyecto ejemplar de vivienda, industria ligera y esparcimiento en esas tierras. Tenemos todo: agua, electricidad, dos carreteras y ubicación porque estamos conectados a todas partes por ser el centro del estado y el país.Si el Gobierno federal quiere ahorrar y mejorar la calidad del gasto público, qué mejor oportunidad de demostrar que en Guanajuato se pueden optimizar los bienes. Y claro, no diseñar el futuro con base en las apetencias de una secta fanática cuyo objeto debiera ser la oración y el arrepentimiento; no la búsqueda del poder en este mundo.(Continuará con algunos números)