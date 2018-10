MUJERES MUERTAS

En lo que va del año, al menos ocho mujeres y una niña han sido localizadas muertas en la zona Tula-Tepeji por hechos relacionados a la inseguridad. Además, otras seis resultaron heridas con arma de fuego, de las cuales la mayoría fue en el contexto de la extracción ilegal de hidrocarburo.El recuento que a continuación presentamos está basado en los sucesos que AM Hidalgo documentó durante este año, por lo que las cifras pueden variar de las reportadas por autoridades.Este año comenzó de forma violenta, pues el 5 de enero ocurrió el multihomicidio de una familia en la colonia el Damú. Entre los muertos estaba una joven (la esposa), su madre y su hija de ocho años de edad. Hasta el momento, las autoridades no han identificado a los responsables del crimen.Tienes que verlo:Posteriormente, el pasado 12 de marzo fue hallado el cuerpo de una mujer en las inmediaciones del pozo de agua de la comunidad Santiago Tlapanaloya, en Tepeji.Al día siguiente, lainformó que se trataba de una joven desaparecida en el Estado de México el 10 de marzo; el hecho se clasificó como feminicidio.Así pasó:En otro acontecimiento ocurrido el 5 de mayo, un hombre presuntamente mató a su madre y la colocó en un horno para barbacoa, le prendió fuego y lo tapó con tierra. El caso sucedido en la comunidad San José Piedra Gorda, en Tepeji, también fue clasificado como feminicidio.Seguro te interesa:El 28 de junio hallaron el cuerpo de una mujer en el fondo de un barranco, en la comunidad San Mateo Buenaventura. Aunque al principio se informó que se trataba de una desconocida, autoridades municipales aclararon que era una vecina de la zona; no obstante, no se dieron más datos.Además, el 15 de julio se reportó el hallazgo del cadáver de una mujer atada de manos. Hecho que aconteció en la comunidad Ocampo, municipio de Atotonilco de Tula.Así fue:Mientras que el 17 de julio sucedió una balacera en un camino de terracería que conecta con la comunidad Binola, en Tezontepec de Aldama, en la que una mujer, un hombre y un menor de edad, murieron por impactos de bala, mientras que otra mujer fue localizada aún con vida y trasladada a un hospital para su atención. Ese caso presuntamente está relacionado con elEl último hecho sucedió el pasado jueves 27 de septiembre, fecha en la que se informó que el cuerpo de Brenda 'N' fue encontrado en el edificio 100, interior 4, en Privadas de Promus, Paseos de las Praderas, en casas Quma, Atotonilco de Tula. Por las condiciones de la muerte, se clasificó como feminicidio.Por este acontecimiento, un hombre, quien era la pareja sentimental de la víctima, fue remitido alcomo medida cautelar mientras se define si será vinculado a proceso, lo cual ocurrirá esta semana.El 4 de enero, una mujer resultó herida por impacto de bala. Viajaba con su esposo en una motocicleta cuando les dispararon. Aunque las heridas que ella sufrió no fueron graves, su esposo murió en el lugar, en la comunidad Achichilco, en Tezontepec de Aldama.Por otra parte, el 15 de febrero, desconocidos dispararon contra una vivienda ubicada en la Unidad Habitacional Pemex (UHP), en Tula; como resultado, una joven de 17 años sufrió una herida de bala a la altura de la cintura.AMHidalgo lo publicó: Hieren a menor de edad con arma de fuego en Tula Asimismo, al mediodía del viernes 8 de junio, una mujer de 40 años resultó lesionada por arma de fuego también en la comunidad Achichilco, en Tezontepec de Aldama.Un hombre murió luego que fue atacado en un establecimiento de antojitos mexicanos donde también se encontraban un comensal, la señora que preparaba la comida y su hijo, quienes resultaron heridos.Por último, el caso más reciente se documentó el 16 de septiembre: dos mujeres que estaban en una milpa junto con su padre, hermanos y esposos, presuntamente cosechando ejote, resultaron lesionadas en la colonia La Guitarra, donde anteriormente se encontraron dos fugas de hidrocarburo en tomas clandestinas.En los hechos murieron dos hombres, mientras que las demás personas resultaron heridas.Todos están viendo: