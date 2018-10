Vehículos que roban en Tepeji los usan para ‘huachicol’

Los dos delitos que más aquejan a Tepeji del Río son los robos a casa habitación y de vehículos, este último se ha incrementado debido al hurto de hidrocarburo, ya que de cada cinco vehículos robados, cuatro son camionetas que son utilizadas para transportar "huachicol", refirió Eder Castillo Pérez, titular de seguridad pública local.



De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tepeji (SSPMT), en los últimos tres meses, dentro del territorio municipal, se robaron aproximadamente 15 vehículos: tres automóviles pequeños y 12 camionetas.



De acuerdo con las reuniones interinstitucionales que se realizan cada semana entre dependencias de seguridad pública, varias de las camionetas robadas en Tepeji han sido localizadas en los municipios cercanos, comentó Castillo Pérez.



El secretario municipal mencionó que el robo de vehículos no es considerado delito de alto impacto; no obstante, reconoció que por el combate al fenómeno del huachicol descuidaron el patrullaje contra el hurto de automóviles, sobre todo en la zona centro de Tepeji.



Reforzar la vigilancia en la frontera sur del municipio también forma parte de las acciones para combatir la delincuencia, señaló, pues dicho espacio colinda con el Estado de México y, en meses pasados, en esa zona encontraron un hombre quemado y otro descuartizado.



"Nos habían tomado de tiradero y eso no debe ser", comentó.



Finalmente, refirió que varios de los vehículos que han recuperado en Tepeji tienen reporte de robo de otras zonas y que después del operativo implementado hace unos meses para combatir el transporte de huachicol, ha disminuido el número de personas arrestadas por abandonar los automotores e intentar escapar a pie.



https://www.am.com.mx/2018/09/24/tula-tepeji/disminuye-venta-y-distribucion-de-huachicol-en-tepeji-del-rio-515939-515939

