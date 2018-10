¿SE LEVANTARÁ LA CARPETA POR LOS HECHOS?

Las personas que quemaron patrullas en Santa María Quelites,, provienen de la localidad de Golondrinas y algunas más del Estado de México, por lo que vecinos piden que se restablezcan los patrullajes y retiren los restos de los vehículos. A casi un mes de los hechos, no se ha iniciado una carpeta de investigación.Así lo señalaron habitantes de la comunidad Quelites, quienes piden que los esqueletos de las patrullas incineradas la madrugada del 8 de septiembre sean retirados del lugar porque “dan mal aspecto”.Tales hechos ocurrieron luego de la muerte de un hombre causada por los disparos que realizó un oficial ubicado en un retén policiaco.Así pasó:Además, dijeron que solicitaron patrullajes permanentes porque en los últimos días se han incrementado los robos a casa habitación.Al respecto, el titular de la, Eder Castillo Pérez, comentó que luego del incidente se retiraron los retenes colocados en la zona sur que pretendían evitar que personas del Estado de México arrojaran cuerpos en el municipio de Hidalgo.Sin embargo, afirmó que en días pasados, pobladores de Quelites hicieron una asamblea en la que pidieron mantener los patrullajes y retenes.Castillo Pérez mencionó que el parque vehicular es de 24 patrullas, pero por las tres siniestradas, únicamente tienen 21 en operación.En entrevistas pasadas, el edil de Tepeji,, mencionó que se iniciaría la carpeta pertinente porque una de las patrullas pertenece al Gobierno del Estado y fue otorgada en comodato al Municipio a través de la estrategia Hidalgo Seguro.AM Hidalgo lo publicó:Al respecto, Castillo Pérez refirió que quien debe iniciar la carpeta es la Síndico Jurídico, ya que ella es quien tiene la representación del Municipio.Sin embargo, en la minuta que signó el Presidente Municipal con familiares del fallecido, la alcaldía se comprometió a no presentar cargos contra quienes quemaron las unidades.En una copia que tiene en su poder AM Hidalgo, se puede leer que dentro de los acuerdos se encuentra evitar levantar cargos y destituir a Juan Gabriel Rocha Sánchez de la titularidad de la SSPMT, mientras que los pobladores acordaron no cometer más actos en represalia.Todos están viendo: