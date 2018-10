VIDEO. Sin clase alumnos por diferencias entre maestros y papás bloquean carretera

Más de 500 alumnos de la escuela primaria Judith H. de Rueda Villagrán, situada en la Colonia Rojo Gómez, en Tulancingo, se quedaron sin clases, este lunes, por diferencias que imperan entre dos grupos de profesores.



Padres de familia que apoyan a la directora Teresa Ortiz Olvera, mantienen bloqueada la carretera federal México-Tuxpan, como medida de presión para que acudan funcionarios de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) y tomen cartas en el asunto.



Entrevistados por AM Hidalgo afirmaron que son 14 de 22 profesores los que no trabajan y siempre están pegados al celular.



Ante el reclamo de la directora para que cumplan con sus enseñanzas, los casi 15 mentores, este lunes, optaron por colocar cadenas y candados en la puerta de la primaria, para impedir que hubiera clases.



Los maestros inconformes pegaron cartulinas con leyendas que exigen un trato justo y no de opresión y piden el apoyo de las autoridades de la SEPH. En estos momentos permanece el bloqueo que inició a las 9:15 horas.



Frente a la escuela de tiempo completo una de las más grandes de Tulancingo, están policías municipales y federales.



El flujo de vehículos está siendo desviado a la parte posterior de la escuela, ya que el bloqueo es solo en los carriles que van a México o Pachuca.

