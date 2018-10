Quiso avergonzar a pareja por sencillo anillo de compromiso y la hacen pedazos en redes

Muchas parejas suelen simbolizar su enlace matrimonial con un anillo, pero en esta ocasión una mujer trató de avergonzar a su pareja por el tamaño del diamante de la sortija.

Una mujer buscó humillar a su prometido en redes sociales luego de recibir un anillo de compromiso que tuvo un costo de 1, 674 dólares (más o menos 31, 337 pesos).

En la una publicación anónima en el sitio MumsNet, la mujer publicó el ticket de compra del anillo.

"DP me propuso matrimonio y me dio un anillo que él escogió, un diamante solitario en oro blanco. Estaba muy feliz y emocionada de aceptar, pero me decepcionó ver el anillo. La primera palabra que vino a mi cabeza fue 'pequeño'", describió la mujer en su publicación.

"Mi anillo es de la app Wish, costó 25 dólares. No me importa. Nuestro amor es más importante que el costo de un anillo"

"Mereces morir sola por sera una prometida materialista y superficial"

"Un anillo no hace un buen matrimonio, el trabajo duro sí. He estado casada por más de 40 años y no tengo un anillo de diamante. Nunca quise uno. Siempre he pensado que es un desperdicio de dinero y ¿adivina qué? ¡Soy muy feliz!"

Luego, la mujer aseguró que su prometido"barato" y "pequeño".No obstante, la usuariaante la situación, pero solo recibió críticas.La mayoría de las personas que le contestarony mostraron su preocupación por la vida que tendrá su futuro esposo.Nadie le dio la razón a la mujer, pero ¿cuál es tu oponión al respecto?Con información de Excelsior.