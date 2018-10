Aparece El Piojo Alvarado



Esperan a Pumas o León



Lo que no pudosí lo hizo, al vencerpara meterse ade este Apertura 2018.Fiel a su promesa, La Máquina superó, hoy en el Estadio Azteca, con goles deEso sí, los celestes lo hicieron tras una polémica arbitral, luego de, del visitante, al 47'.El silbante Édgar Rangel juzgó como agresión un choque entre el zaguero del club fronterizo y el defensa celeste, cuando los dos hacían por el esférico ante un inminente cobro a balón parado.Con uno menos, Juárez perdió presencia y los celestes se adelantaron tras el disparo delluego de un fallido remate de Milton Caraglio.tras controlar en el área y girar para meter el balón pegado al poste, imposible para el arquero Edmundo Vázquez.pero no supo hallar las redes.Cruz Azul ya está en Semifinales de Copa MX, a donde no llegaba desde el Clausura 2017, y espera rival del