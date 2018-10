2018-10-02 12:07:10 | SERGIO GARCÍA LEDESMA | Guanajuato, Guanajuato

El equipo que sería rival para GUD no se presentó en el segundo partido, por lo que ganaron el Campeonato Telmex Sub 18.

El detalle. GUD Amigos no tuvieron rival en el segundo partido. Foto: Sergio García.