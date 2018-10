Farrah Fawcett

Durante el fin de semana pasado trascendió la noticia de que la actriz mexicana Daniela Castro había salido de una tienda Off Saks en San Antonio, Texas, con prendas que no había pagado, por lo que fue arrestada. De acuerdo con la actriz, todo se debe a unadentro de poco, pero lo que sí es verdad es que no sería la primera vez.Varios famosos han tenido embarazasos episodios en los que elementos de seguridad de distintas tiendas los han cachado “con las manos en la masa”, tal vez lo hacen por la emoción o porque creen que se pueden salir con las suya siempre, así que veremos aquí otros cinco casos donde a estas estrellas se les “pegaron” algunas cosas que prefirieron no pagar. (¿Qué tal unas fotos 'del recuerdo'?)La famosa actriz, mejor conocida por su melena rubia, sus ojos azules, su cara de niña buena y por ser protagonista en la serie original de Los ángeles de Charlie parece que no era tan inocente como parecía. Fue arrestada no una, sino dos veces pordurante los años 70. Tuvo que pagar 125 y 265 dólares de multa en consecuencia.Cuando la arrestaron aclaró que no es que estaba intentando robarse nada y que sólo quería “hacer justicia por su propia mano”, ya que simplemente trataba de cambiar su mercancía porque en ninguna de las dos tiendas se aceptaban cambios y le parecía muy injusto haber pagado dinero y no poder intercambiar sus prendas. El problema es que no le avisó a nadie al respecto, por lo que los empleados de las tiendas la agarraron y llamaron a la policía.Lindsay Lohan es de las típicas actrices que siempre están en portada por algún escándalo de oso, como caerse por estar borracha o no saberse la letra de sus propias canciones, por lo que no debe resultar muy sorprendente que entre en esta lista. En 2011 Lohan entró a una joyería de Los Ángeles, donde al parecer estaba viendo algunos anillos y collares, se probó undólares, dio una vuelta alrededor de la tienda, vio un par de cosas más y se salió sin pagar.Al poco tiempo, una foto paparazzi salió a la luz donde se ve claramente que la actriz está usando el collar que al parecer era “único”, por lo que se empezó una investigación oficial en contra de Lohan, quien lo negó todo. Para colmo, durante esos años ella seguía en libertad condicional por conducir ebria en 2007, y en el juicio por el robo resultó declarada culpable. En consecuencia, quedó en arresto domiciliario por un tiempo.La sexy Megan Fox, conocida por protagonizar películas como Transformers y Diabólica tentación, era un poco rebelde durante su adolescencia, y al parecer uno de sus pasatiempos durante esos años era embolsarse cosas en las tiendas de conveniencia y supermercados., pero cuando iba saliendo la agarraron.Al principio negó todo, a pesar de que le dijeron que la tenían grabada en video y trató de zafarse del problema sin consecuencias, pero cuando la amenazaron con llamar a la policía, simplemente se echó a llorar y lo confesó todo. Ahora está vetada de por vida de Wal-Mart, ya que por políticas de la tienda, cualquier persona que robe, aunque sea la persona más famosa del mundo, no puede regresar.Courtney Love ha estado envuelta en controversias desde hace muchísimos años. Ha sido demandada varias veces, ha sido arrestada otras tantas, e incluso su hija Francis Bean Cobain puso una orden de restricción en su contra, así que el ser incluida en esta lista es otra vez uno de esos casos donde realmente no debería sorprenderle a nadie. En 2010, Love aparentemente pidióa la compañía Jacob and Co. para usar durante un evento de caridad.Tiempo después la compañía presentó una demanda en contra de la cantante, ya que sólo regresó un brazalete, quedándose con 114 mil dólares en joyería. Cuando le pidieron una respuesta, lo único que pudo decir fue que “había perdido el resto”. Tiempo después fue declarada culpable por perder las joyas, por lo que tuvo que pagar a la compañía el valor de lo que perdió, que aunque no era el total, debió haber sido una cantidad bastante sustanciosa de dinero.El caso más famoso de alguna estrella de Hollywood robando es probablemente el de Winona Ryder. En 2001, la actriz fue agarrada saliendo de Saks Fifth Avenue con 5 mil dólares en mercancía. Tanto las cámaras del lugar, así como los empleados de la tienda la vieron llevándose la ropa, por lo que no hubo manera de negar las acusaciones en su contra.En consecuencia de su crimen, un juez la condenó a tres años de libertad condicional, tuvo que hacer, además de que fue obligada a pagar una compensación a la tienda por las prendas que se llevó y fue enviada a terapia.Al respecto declaró hace poco que el robo le ayudó a recuperar un poco de su sanidad mental, así como poder ponerle un alto a su carrera como actriz, del cual buscaba distanciarse un poco, por lo que dice que en realidad agradece que todo eso haya sucedido como lo hizo.