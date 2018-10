'Evitar el envejecimiento'

La lucha contra el paso del tiempo lanza de nuevo su arsenal contra famosas artistas nacionales e internacionales: Sofía Vergara y Ninel Conde fueron duramente criticadas por sus seguidores quienes les criticaron su exceso de botox, que les hizo cambiar la fisonomía de su rostro.Una de las primeras impresiones fue con la estrella de Hollywood, la sensual ex pareja de Luis Miguel, Sofía, cuyo cambio fue más evidente debido a una imagen en donde se veCon 15 millones en su cuenta de red social, sus fans le recriminaron los supuestos ‘arreglitos’: "¿Qué te hiciste en la cara?", "No pareces tú", "Siempre te he considerado una mujer muy bella, pero últimamente no te reconozco", "Wowww, qué fea te ves" y "Con los años te vías más interesante".Pero las críticas por el exceso de botox no se da nada más a nivel internacional, en México, Ninel Conde fue acusada de usar la sustancia para evitar la línea de envejecimiento.Y es que si bien la cantante, que luce radiante en su reciente cumpleaños, en la imagen, donde se le ve al lado de la cantante Dulce María, sus fans le piden que ya deje de usary que"No me gusta cómo te ves", "Ya deja de usar botox", "Eres bella sin necesidad de botox, ya no lo uses", "Acepta tu edad", comentaron algunos de sus seguidores.