Marjorie 'metía a escondidas' a Gabriel Soto cuando andaba con Julián Gil, delata su ex portero

"Le llegué a tener mucho cariño al señor Gil, ya que me trataba súper bien, y por eso quiero decir lo que yo vi"



"No llegué a hablar con él, pues Marjorie bajaba a recibirlo al estacionamiento, es un lugar privado. Ella sólo avisaba que él llegaría"



"Bajaba arreglada, lo recibía; él se estacionaba en el lugar de ella y sólo le decíamos que no podía haber dos coches ahí; él contestaba que no tardaba y a veces se quedaban unas horas y se iban en la camioneta de la señora"

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Gaudencio Bolaños Muñoz, el portero del edificio donde vivían Marjorie de Sousa y Julián Gil, aseguró a TVNotas que ella se veía a escondidas con Gabriel Soto.Dijo que Marjorie era una mujer muy discreta, que siempre se andaba tapando para que la gente no la reconociera.Según dice, él vio cómo Julián y Marjorie estaban juntos de nuevo y el actor incluso le dijo 'cabr$%, ahí le encargo a la señora!', muy entusiasmado.Dijo que cuando Julián no iba y la mamá de Marjorie no estaba, llegaba Gabriel Soto a visitarla, y que sabe que era él porque lo conoce de la tele; 'traía un auto deportivo negro muy bonito'.Según el portero, bajaba arreglada y se quedaba unas horas con él, luego se iban en la camioneta de ella.