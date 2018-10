8 cosas que no sabías sobre Mahatma Gandhi

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Mahatma Gandhi fue un abogado, político, activista y pensador indio. Es reconocido por su liderazgo en movimientos no violentos en búsqueda de la independencia de India.Hace 149 años nació el Mahatma Gandhi, inmenso líder de la PAZ. Demostró que los pueblos conscientes pueden vencer a los imperios si se organizan y resisten con dignidad y voluntad. Gandhi es referencia hoy para los pueblos que luchan por la paz, la justicia e igualdad.Para conocer más de este pensador te compartimos 8 datos que seguramente no sabías sobre él:1. Gandhi estudió en Londres y se recibió de abogado.2. A la edad de 13, sus padres arreglaron su matrimonio con Kasturba Makhanji y tuvo con ella 4 hijos.3. Nunca llegó a ganar un premio Nobel de la Paz, aunque sí fue nominado en 5 ocasiones.4. Su liderazgo en la Marcha de la Sal sirvió más tarde como inspiración en el movimiento que encabezó Martin Luther King.5. Aunque todos le conocen como Mahatma Gandhi, este primer nombre realmente no es el suyo. “Mahatma” es un apodo que se le dio que significa “una gran alma”.6. Porque valoraba cualquier forma de vida y estaba en contra de la desigualdad social, Gandhi se convirtió en vegetariano e hizo voto de pobreza.7. Hablaba Inglés con un acento irlandés ya que uno de sus primeros profesores era de Irlanda.8. Sobre Nathuram Godse, la persona que mató a Gandhi, fue criado como una niña los primeros años de su vida ya que su familia creía que tenían una maldición sobre los niños varones de su prole. Muchos indios todavía creen que Godse fue un patriota por lo que hizo, y se han intentado hacer un templo en su honor. También hay grupos que piden hacer documentales sobre el explicando sus motivos y apoyando sus ideas.Sigue leyendo: