De esta forma, Facebook quiere acabar con el bullying

"Le estamos dando más control sobre cómo las personas interactúan con sus publicaciones en Facebook porque los comentarios a veces se pueden usar para intimidar o acosar a las personas", dijo Davis.

permitirá a los usuarios eliminar y ocultar múltiples comentarios en sus publicaciones a la vez, un esfuerzo del gigante de las redes sociales para limitar laEn una publicación en su blog,dijo que la compañía está reforzando sus herramientas de moderación para ayudar a las personas a evitar "experiencias no deseadas, ofensivas o perjudiciales" en la plataforma.Al igual que otras compañías de medios sociales,ha tenido que lidiar con la forma de administrar el habla en su plataforma. Las políticas de la compañía sobre el discurso político han sido un foco en los últimos tiempos, pero Facebook también ha enfrentado críticas por no hacer lo suficiente para evitar el acoso.De acuerdo con, además de las herramientas de moderación, Facebook permitirá a los usuarios informar anónimamente a alguien por acosar o acosar a otras personas, incluso si eso ocurre fuera de la vista de la víctima. Esos informes activarán una revisión por parte del equipo de Operaciones Comunitarias de la compañía.De acuerdo con la publicación de, las personas que publican comentarios queconsidera ofensivos pueden apelar la decisión de la compañía de eliminarlos.La compañía dijo que todavía permitiría unade las figuras públicas, incluidas aquellas en las noticias o personas que tienen una audiencia pública importante. Sin embargo, la Sra. Davis también dijo en el post que "los ataques severos que involucran directamente a una figura pública" no serán permitidos, a partir de protecciones implementadas para figuras públicas más jóvenes a principios de este año.La compañía también está probando formas de permitir que losla aparición dea las publicaciones, agregó.