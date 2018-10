Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A través de la capacitación continua de empleados, hoteles como el City Express Irapuato Norte, ubicado en el bulevar Paseo Solidaridad, brindan seguridad a sus huéspedes, aseguró Iván Huerta, Gerente del hotel.En días pasados, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Luis Armando Uribe Álvarez dio a conocer que las llamadas de extorsión y secuestros virtuales han impactado a los hoteleros de Irapuato al registrarse al menos 1 llamada de extorsión al día dirigidas a los huéspedes.Ante esto, Iván Huerta refirió que aunque no se han registrado problemas de seguridad en el hotel, cada mes capacitan a su personal para saber cómo actuar en caso que se presenten situaciones que pongan en riesgo la seguridad del lugar, como, por ejemplo en el caso de la extorsión donde es primordial no brindar datos sus personales, ni de compañeros de trabajo ni de huéspedes.“La capacitación es constante, cada dos meses aproximadamente; nosotros tenemos saldo blanco, ningún incidente afortunadamente, es gracias al trabajo que realizamos día a día y conjuntamente para brindar a nuestros trabajadores y clientes lo mejor, afortunadamente el personal está bien capacitado para saber cómo reaccionar en caso de cualquier emergencia”, aseguró.Además, resaltó que la contratación del personal se realiza bajo filtros muy específicos y estrictos que atienden primordialmente a que el empleado sea confiable.Resaltó que cuentan con personal de vigilancia, también capacitado, las 24 horas del día, así como cámaras de vigilancia.“Siempre hay vigilante, todo el tiempo no porque hayamos tenido algún incidente o problema con la seguridad, simplemente por atención y bienestar de los clientes y personal, es un servicio que brindamos y que la mayoría de los hoteles busca ofrecer”, destacó.Por último, el Gerente de City Express resaltó que se analiza la construcción de una barda perimetral para ofrecer un mejor servicio en el tema.Asimismo, el Presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Luis Armando Uribe, aseguró que hoteleros en Irapuato buscan brindar el mejor servicio a sus clientes y trabajan en capacitar constantemente a su personal.