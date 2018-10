No dejes de leer:

“No se ha dado una respuesta ni verbal, ni escrita para saber qué va a pasar con el perrito, buscamos que con esas firmas nos dejen adoptarlo y que lo dejen libre. Decidí hacer la petición para juntar las firmas para tener más voz y que liberen a ‘Luffi’”, manifestó.

Ciudadanos lograronmediante redes sociales y la plataformapara pedir la liberación y adopción de ‘Luffi’, el perro labrador que ha estado en Centro de Protección Animal de Celaya desde hace varios días por morder a un niño.Luego de que este lunes una docena de personas se manifestaran de manera pacífica afuera de las, para pedir una respuesta de lo que va a pasar con ‘Luffi’, pues a pesar de ya tener varios adoptantes no ha sido liberado.El can fue llevado a la perrera después de haber mordido a un niño en defensa propia, señalaron los vecinos de la colonia Hacienda del Bosque, dondepor su familia, peropor los habitantes de la zona. Por años vecinos se hicieron cargo de su cuidado, brindándole la atención necesaria, se encargaron de alimentarlo, vacunarlo y desparasitarlo, convirtiéndolo en unVecinos seguraron que es un perro amistoso, noble y leal, sin embargo a pesar de ya tener varios adoptantes y haber cumplido el plazo de observación, las autoridades de la perrera no han querido entregarlo. Al no tener dueño y ser considerado un animal ‘agresivo’ se procedería a su sacrificio.El lunes, lograron juntar entre los vecinos de la colonia un poco más de, comentó Sonia Ramos, vecina de la colonia quien a través de la asociación, una organización que lucha por los derechos de los animales a nivel global, lanzó una petición parade maneraDesde el lunes aproximadamente a las 10:00 de la noche hasta este martes se han juntadoAsegura que la colecta de firmas va a seguir abierta hasta que tengan una respuesta de parte de las autoridades, los interesados pueden firmar la petición en la liga: https://www.change.org/p/liberen-a-luffi