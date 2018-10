"El problema es peor durante la temporada de lluvias, hay una coladera en el camellón que está frente a la escuela y las aguas negras de esa coladera salen por el drenaje de la escuela lo que ya ha causado que nuestros hijos se enfermen del estómago. Esto no es un lugar digno para que los niños asistan a clases, hay días que sale hasta un olor fétido de aquí del plantel", reprochó una de las afectadas.



"Una vez la escuela se inunda de puras aguas negras y eso es un foco de infección, los niños no saben que hasta heces quedan en el lodo y ellos se ponen a jugar canicas ahí en la tierra, son niños y no tienen la precaución de lavarse las manos y es por eso que se enferman de diarrea", comentó otra de las inconformes.

Han tenido que llevarlos al médico



"Sabemos que es asunto de Sapal pero como no hemos recibido ninguna respuesta por parte de las autoridades de educación lo que ahora estamos exigiendo es que reubiquen en otra escuela a nuestros niños porque no es justo que asistan a clases en estas condiciones insalubres.



Hoy, no dejamos entrar a ningún niño a la escuela, hoy paramos las clases y sí, sí hubo mamás que se molestaron pero lo que buscamos es que nos hagan caso y den solución a este grave problema", señaló.

Esta mañana con una, padres de familia de la escuelaa la delegación de la SEG lade sus hijos debido a que éstosporque desembocan en el plantel.De acuerdo a los inconformes, ela dicha escuela desdey pese a que ya han entregado oficios a la delegación de la SEG en León y a la Dirección de Educación Municipal sus peticiones no han sido escuchadas.La presidenta del comité de padres de familia de la escuela primaria Emiliano Zapata, María del Rocío Torres Quezada mostró a Periódico am las recetas médicas de algunos menores que ya han enfermado a causa de la suciedad que provocan estas aguas en el plantel.Asimismo, mostró los oficios que personalmente han entregado a la delegación de la SEG en León y a la Dirección de Educación Municipal solicitando el cambio de coladera o bien la reparación del drenaje para evitar que cada temporada de lluvias se inunde la escuela de sus hijos.El comité de padres de familia advirtió que en caso de que no se les dé solución bloquearán el paso vehicular del bulevar Mariano Escobedo. Dicho plantel está ubicado en la colonia Kennedy sobre esta avenida.

SIGUE LEYENDO:

+Piden facilidades para pagar cuenta atrasada de agua potable

+Hay vibración en Distribuidor Juan Pablo II, ¿es seguro usarlo?

+Taxistas se manifiestan contra piratas, marchan por bulevares de León