‘Quedamos dolidos’ con PRI, Nueva Alianza y Verde: dirigente del PES

Es muy probable que el Partido Encuentro Social (PES) no vuelva a coincidir con los institutos políticos con los que fraguó una alianza de candidatos comunes en las elecciones pasadas, pues, al final, “quedamos dolidos porque no se respetaron los acuerdos”.

Así lo expresó Daniel Andrade Zurutuza, dirigente del PES en Hidalgo, al referirse al PRI, Nueva Alianza y Verde Ecologista, partidos con quienes pactó coaliciones en seis candidaturas comunes a diputados locales.

“Hoy vimos que las candidaturas comunes no fueron lo mejor para nosotros. No sabemos si fue el mecanismo o con quién nos hicimos acompañar (PRI, Nueva Alianza y PVEM), pero no estamos satisfechos y quedamos dolidos al final porque no se respetaron los acuerdos”, expresó.