Activistas elaboranen la plancha del Zócalo de la Ciudad de México para reivindicar la lucha dely recordar los hechos de violencia que han ocurrido en el país para que no vuelvan a repetirse., integrante del Servicio Internacional Cristiano en Solidaridad con América Latina, explicó que se pintará un mapa gigante de México de, que formará parte del MemorialEl mapa que se dibujará con una mezcla de cal, agua y engrudo, tiene el objetivo deque viven las personas que son víctimas de algún acto represivo del gobierno."A través de una serie de objetosen la Plaza de las Tres Culturas a través de estos objetos. Al interior del mapa vamos a colocar diferentes objetos como son chaquetas, pantalones, cuadernos y mochilas que quedan olvidados cuando hay un intento de escapar", explicó Anaya."Es comode la represión y de la dignidad rebelde de los muchachos", dijo.Al iniciar la elaboración de esta instalación, explicó que. Se propone "construir la memoria histórica", a través de esta pieza; se utilizarán prendas de personas que las donaron como una manera de ofrenda a los estudiantes caídos: 150 pares de zapatos, 70 blusas, pantalones y camisas y 4 bolsas de pétalos de rosas."El gobierno ha hechoy no solo con el 2 de octubre, pero por más que hagan no van a poder borrar el dolor ni el sufrimiento pero tampoco la dignidad y heroísmo de nuestro pueblo", dijo."Dolorosamente,para resolver los diferentes conflictos políticos y sociales de nuestro país. Lo que ocurrió en Tlatelolco no solo pasó en 1968: también está Tanhuato, Tlatlaya, Atenco y toda esta serie de hechos terribles", explicó.