VIDEO. 'Yo también tengo hijos'; Pide perdón tras matar a niña y prenderle fuego

'AHORA NO TENGO NI CASA NI FAMILIA'



"Pido perdón, a la mamá, al papá y a familiares de esa niña", dijo el hombre entre lágrimas.



"Yo también tengo un hijo, y una hija, y mi familia, y ahora no tengo nada. Así que pido perdón", señaló el hombre.



"Ahora no tengo ni casa, ni familia ni nada. Le pido perdón a todo mundo de corazón", pidió.

#Exclusivo Hoy en @LaNocheNTN24 Repudio total por el asesinato de la pequeña GENESIS! Este es el mensaje que desde prisión le envía el asesino de la niña Génesis a la familia de la menor y a Colombia. ¿Usted qué opina de estas palabras? pic.twitter.com/PSILb7YD93 — Jefferson Beltrán (@JeffersonNTN24) October 1, 2018

Un hombre que asesinóha pedido perdón por su acto.no aceptó los cargos de las autoridades, luego de que fuera sorprendido quemando. La menor había desaparecido y sus restos fueron hallados en el patio de la vivienda deFamiliares se dieron cuenta de una densa columna de humo en una vivienda y llamaron a la policía, que descubrieron era el cuerpo de la niña quemándose.En el lugar el hombre justificó que eraque había matado por haberlo mordido, publicó el sitio Semana.Luego de la detención, el hombre deAseguró que no supo qué es lo que hizo.Dijo que no era un mal hombre y que no sabía qué le pasó.El crimen ocurrió en el barrio de San José en el municipio de Fundación (Magdalena) en Colombia.TAMBIÉN PUEDES VER: