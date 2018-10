AMLO Y LA SEGURIDAD

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En su primera visita como Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sólo tocó una parte del complejo problema de la violencia en Guanajuato: el huachicoleo y la corrupción en Pemex, y las oportunidad de educación y empleo para jóvenes. Qué bueno. Pero falta.La violencia también tiene que ver con el narcotráfico y la política contra las adicciones, y de eso nada dijo. Tampoco de la estrategia y coordinación de instancias de Seguridad y Justicia federales y locales. Por ejemplo el papel de la debilitada Delegación de la PGR. O el futuro de la Policía Militar en Guanajuato, la inteligencia financiera contra el crimen, etc, etc.El gobernador Diego Sinhue Rodríguez sostiene su política de no declarar a medios, aunque la oportunidad sea inmejorable como el haberse reunido por primera vez con Andrés Manuel. Pero no sólo no habló, tampoco compartió detalles de la carpeta de peticiones que le entregó al Presidente electo que porque sólo él daría mensaje, pero AMLO dio “su” mensaje, no iba a ser el vocero de Diego.El tabasqueño dijo unas palabras al salir de la reunión con Diego, legisladores y funcionarios. Después citó a conferencia de prensa para manifestar el respaldo al nuevo acuerdo del Tratado de Libre Comercio y cerró con un mensaje de 45 minutos en la Plaza Principal enfocado a anunciar lo que llamó su ‘Programa de Bienestar’ para Guanajuato, obviamente no para hablar de lo que pide Diego.Al final de todo, el primer encuentro fue positivo para Diego. “Hablamos con el Gobernador (Diego) Sinhue en muy buenos términos, acordamos trabajar de manera coordinada, le presenté el Programa para el Bienestar que se va a llevar a cabo en Guanajuato. El Gobernador ha sido muy respetuoso y hemos hecho un acuerdo de trabajar de manera conjunta y organizada”, comentó AMLO ya en León.El excandidato a la gubernatura por Morena, Ricardo Sheffield, no se sintió por no aparecer en el templete junto a AMLO, supo con anticipación que sólo estarían representantes populares en funciones. Le pidieron lo recibiera en el evento y ahí estuvo en primera fila celebrando lo que decía Andrés.De su nombramiento como titular de la Profeco pues públicamente aún no se anuncia, Sheffield no quiere celebrar anticipado pero trasciende que este viernes iniciaría el proceso de entrega-recepción.El que estuvo para recibir y despedir a AMLO en el aeropuerto, también en la comida de petit comité y en el mitin, fue el exdirigente empresarial , exregidor del PRI y frustrado candidato de Morena-PT-PES a la alcaldía, Aurelio ‘Chachis’ Martínez, quien no tiene un cargo partidista pero no falta a las citas.El que aprovechó la visita de Andrés Manuel para alzar la voz fue el ex Secretario de Salud Estatal y hoy diputado federal del PAN, el médico leonés Éctor Jaime Ramírez, quien cuestionó que quieran desaparecer el Seguro Popular pero que no ofrezca otra opción para atender a las familias.Ramírez Barba asistió a la reunión con AMLO en el Centro de Convenciones de Guanajuato y después de eso opinió: “Lo que dijo el Presidente electo es que desaparecerá el Seguro Popular, lo que es muy preocupante. A 14 años de haber iniciado decir que va a desaparecer sin dar una opción basada en evidencia, pone en riesgo a más de 50 millones de mexicanos que cuentan con ese servicio”.El panista pidió mejorar el Seguro Popular, no quitarlo. Y menos en padecimientos que requieren de fondos catastróficos como cáncer infantil, cáncer de mama, cáncer cervicouterino, cáncer de próstata.Al que por primera vez se le vio asistir a escuchar en vivo al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, fue al exdelegado de la Secretaría de Gobernación, Javier Aguirre Vizzuett, hijo del depuesto último gobernador del PRI electo en Guanajuato, don Ramón Aguirre Velázquez.El priísta terminó molesto por la designación de Gerardo Sánchez como candidato a Gobernador. Ayer escuchó atento todo el mensaje de AMLO en la Plaza Principal de León.