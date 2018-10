El pecado del desperdicio

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Parte del problema es lo que hacemos con el fruto de nuestro trabajo. En 50 años México sangró recursos como pocos países. Dinero se fue al extranjero por el temor a las devaluaciones. Cientos de miles de millones de dólares. Otro tanto o más, se desperdició en miles de proyectos y de negocios gubernamentales que pudieron utilizarse para construir una gran nación. Se dilapidaron.Podríamos escribir una enciclopedia del dispendio, pero en esta ocasión revisaremosla fallida inversión en un terreno de 970 hectáreas para lo que sería una nueva refinería en Salamanca.Como el terreno se compró al doble o al triple de su valor comercial, se gastaron mil 700 millones de pesos que hoy se utilizan para capricho del Yunque.le decía que nos salía muy caroPensó que era el de Purísima, donde tiene tierras. No, le dije, lo caro es que jueguen al agricultor con 970 hectáreas sin producir. Lo mejor sería un desarrollo urbano para recuperar pronto el dinero. Le envié un folleto del desarrollo de, un centro urbano en Querétaro que es el mejor de Latinoamérica. Ahí un visionario llamado, planeó en mil 200 hectáreas una ciudad para 120 mil habitantes con todos los servicios a 12 minutos de Juriquilla. Calculé que la capitalización del proyecto en su maduración podría representar unos 40 mil millones de pesos. Universidad Anáhuac, campo de Golf, lago en el centro de la comunidad. Miles y miles de empleos para construirlo y decenas de empresarios en competencia por ofertar las mejores viviendas.Al principio parecía una broma, sin embargo, inversionistas confiaron en el proyecto y hasta el fondo soberano de Singapur, Temasec, participó en el arranque. Era un cerro pelón entre la mancha urbana de la ciudad y el nuevo aeropuerto.Algo así se podría crear en esas tierras de Guanajuato y en pocos años recuperar unos 3 o 4 mil millones de pesos, cuando menos. El rancho de Miguel nos costó en seis años mucho más que su mantenimiento, fue la pérdida de la oportunidad de construir obra pública o invertir más en seguridad para Salamanca, uno de los municipios más golpeados.Cierto, el problema lo creó inútilmenteEsa era la verdadera dimensión del ex presidente furioso.Lo mismo sucedió con la terquedad de construir un recinto ferial para la celebración del Bicentenario. El Yunque tiró 2 mil millones de pesos de hace 9 años, más el dinero que se gasta anualmente en mantener ese monumento a la estupidez. En lugar de ser una buena obra para alabar a Cristo Rey, se convirtió en un pecado mayúsculo de dispendio.Ahora veremos si Diego Sinhue Rodríguez, el nuevo gobernante, aprende la lección y utiliza los recursos con más sabiduría, que es la mejor forma de servir a Guanajuato. La mejo, lo dicen en el Opus Dei. No cabe duda.