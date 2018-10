Santiago y El Rufo.- Primero construir ciudadanos

¡No!, no voy a escribir de Tlatelolco, evento que no debemos olvidar, pero que tampoco debemos usar para usufructo político ¡Más respeto a los muertos!

R- Mi Santias, me gustó tu artículo sobre el tren Maya y la propuesta asociada de beneficiar a la gente que va a perder espacios, tierra y playa, haciéndola socia del proyecto, es decir, darle un valor al derecho de residencia que por siglos han tenido los pueblos originarios que van a perder espacios y modo de vida por la modernidad y el supuesto progreso.

S- Es cuestión de justicia y parte de un criterio basado en el sentido común, te doy un ejemplo: “Lo de Marcos” es una playa en la costa nayarita que disfruté cuando era adolescente y recién casado, entrabas por una brecha y llegabas a una playa de ensueño en donde una familia tenía su casa y una fonda en donde vendían refrescos y comida. Hasta donde recuerdo, el lugar era parte de un ejido. Ya de adulto, en un viaje por la región, quise disfrutar otra vez de ese lugar; no pude pasar, todo era propiedad privada, tenía reja y vigilantes que lo impedían, con todo y que las leyes mexicanas definen las costas y playas como territorios federales a los que todos los ciudadanos podemos acceder. De la familia que ahí vivía, ni sus luces y asumo, que aún recibiendo un pago, perdieron calidad de vida. Los del ejido, al vender cambiaron oro por lentejuelas (el viejo truco), pues aún recibiendo dólares, el valor de uso de una playa, que es eterno, no se puede compensar con dinero… En el Caribe las cosas no pintan mejor, la playa más bonita del mundo, como se anunciaba Chemuyil, es ahora un espacio privado al servicio de la clase política y de los ricachones; ya el acceso está restringido y las cadenas en la entrada, amparadas en la ilegalidad, son una muestra de la corrupción de la clase gobernante y de la manipulación de los liderazgos comunitarios, indígenas o ejidales… Por eso digo: ¡Sí! al tren Maya, pero solo si los lugareños, pueblo y comunidades son invitados como socios para beneficiarse de manera justa, por la pérdida de sus espacios, entorno, tranquilidad y modo de vida.

R- ¡Guarraguauuu, mi Santias!, así sí estaríamos viviendo un verdadero cambio, en donde el valor de la vida sea mayor que el del dinero. Donde el derecho de las personas esté por encima del valor del capital. El modelo existente ¡hoy!, discrimina y elimina, lo que propones integra y construye.

S- Ese es el punto, mi Rufo, me explico: en la campaña de Bill Clinton, se hizo famoso un eslogan que tenía en su casa de campaña: “Es la economía estúpido”, recordando así a todos, que el eje de la propuesta era económico. En este mi México del 2018, mi propuesta es que el eslogan sea: “Es el modelo estúpido”, para que todos, ciudadanos, políticos y gobernantes, entendamos que un sistema orientado al consumo al infinito en un planeta redondo es inmoral, depredador e inviable y que el objetivo primero, en una promesa de cambio, es cambiar el modelo neoliberal y sus efectos en la pérdida de calidad de vida con el consumo y la acumulación de riquezas en pocas manos, lo que lleva obligadamente a un sistema de esclavitud moderna que, bajo el argumento de competitividad, nos autodestruye y siembra violencia.

R- Guauuu, eso lo entiendo, mi Santias, pero: ¿cómo hacerlo?

S- Primero cambiando leyes y construyendo ciudadanos. No podemos tener buenos gobernantes o congresistas si antes no tenemos el marco jurídico y buenos ciudadanos que conscientes de su mexicanidad, privilegien el interés republicano antes que el interés personal, de grupo, de partido o de clase. Y si no tenemos buenos gobernantes, lo demás es por demás.

R- Grrr, perdona mi “indiorancia”, ¿estás hablando del tema de formación de líderes que has estado tocando?

S- Sí y no, estoy hablando de que lo primero es construir un marco jurídico que privilegie a las personas sobre las cosas y las ganancias, marco que sustentado en el nacionalismo y la justicia que sea cimiento de una ciudadanía informada, crítica, organizada y responsable, que entienda su rol, para que asuma su responsabilidad con la comunidad y con México, con el mismo y con su familia. Una vez logrado esto o en forma paralela, se dará el nacimiento de liderazgos que deberemos formar para guiar a la Patria. La formación de líderes, “per se” no garantiza nada, si no la acompañamos con la formación de ciudadanos pensantes y actuantes que dentro de la ley, puedan defender el interés nacional y el interés ciudadano.

R- Grrr, ¿estás hablando de adoctrinar, mi Santias?

S- ¡No!, estoy hablando exactamente de lo opuesto, ciudadanos adoctrinados, en mi opinión es sinónimo de borregos; lo que yo propongo es formar ciudadanos racionales, pensantes y libres y no puedes ser libre si no puedes ser crítico y formarte tus propias opiniones, si no puedes ser analítico y capaz de actuar de acuerdo a tus convicciones… Así de sencillo.

Un saludo, una reflexión.

Escritor y soñador