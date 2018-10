Inteligencia, prevención y metas se medirán para estrategia de seguridad, dice Ricardo Ortiz

“Lo que se requiere es una gran labor de inteligencia y coordinación, hay que saber quienes son, donde están e ir por ellos, obviamente los elementos, el estado de fuerza es parte de (...) este es un tema en el que tanto el Gobernador del Estado y la federación vamos a tener que hacer un grandísimo esfuerzo por disminuir este tema”, dijo.



“Tenemos que fortalecer en todos los ámbitos, la estrategia no solamente depende de nosotros, depende del acompañamiento, creo que estamos muy comprometidos en el tema y que estamos haciendo lo necesario, habría que ver que viene”, refirió.

Establecerán metas



“Si les tenemos que poner metas, en su plan de trabajos nos digan cuántos, cómo y dónde, viene una redistribución de los sectores, viene una atención ahora con la conformación de delegaciones en diferentes puntos y viene el tema de los juzgados cívicos”, puntualizó.

Y en Copal prometen también reforzar



“Desde que me reportaron di la instrucción precisa para que se moviera un operativo hacia aquel lado, es un operativo conjunto que tiene que ver con Fuerzas del estado y Militares, se va a mantener (el refuerzo), es necesario, amén de que lo estábamos haciendo, de que esa zona es segura, el evento de ayer no corresponde a la delincuencia común, hay algo más de fondo”, refirió.



“Se va a construir la propia delegación de toda esa zona, ahora vamos a atender el tema con delegaciones formalmente constituidas, donde estará la delegación pero también el centro de atención a víctimas y de justicia cívica”, dijo.

Con inteligencia y prevención, así como metas establecidas para medir el desempeño de los titulares de Seguridad Ciudadana, se buscará mejorar la estrategia, señaló el Presidente Municipal electo,Comentó que se enfocarán a atender los delitos que le competen a la autoridad municipal, sin embargo no pueden dejar de lado el tema de los homicidios dolosos que ha ido en aumento, a lo cual harían frente junto a las corporaciones de seguridad estatales y federales.indicó que en los últimos 3 años se trabajó en el fortalecimiento de la corporación, y que incluso fueron dados de baja más de 40 elementos, por no cumplir con el examen de control y confianza, e incluso alrededor de 4 elementos dejaron la corporación después de haberse dado algunos asesinatos en la ciudad.Refirió que otros de los planes es mejorar la coordinación entre los 3 ordenes de gobierno, para que se defina una estrategia más claras y puntuales, y que más que aplastantes deben ser inteligentes.Asimismo, el alcalde electo comentó que seguirán las propuestas de incremento de la fuerza policial, mayor equipo y armamento, además de la atención a jóvenes y niños por temas de adicciones y violencia intrafamiliar, e indicó que los compromisos serán mostrados a la ciudadanía.Ortiz Gutiérrez indicó que para el próximo trienio, se establecerán metas específicas en el plan de trabajo de los directores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de otras dependencias, y con quienes no cumplan, tendrán que tomar medidas.A través de la creación de nuevas delegaciones y con el trabajo coordinado entre instancias de gobierno se reforzará la seguridad en laindicaronEn esta comunidad rural donde se encuentran universidades y escuelas de otros niveles educativos ya se había hecho un llamado para reforzar la seguridad, por parte de los directores, y el pasado lunes se dio un ataque en el que dos personas murieron.indicó que el hecho delictivo que sucedió el lunes nada tiene que ver con la seguridad de la comunidad ni estudiantil, sin embargo genera un impacto.Por su parte, el alcalde electo,indicó que en este sector del municipio se hará una reestructura y se establecerá un punto de atención con mejores servicios de seguridad, que se sumarían a la caseta móvil y patrullas con las que ya se cuenta en el lugar.indicó que habrá un delegado encargado de dar resultados del trabajo en las nuevas delegaciones, pues el objetivo es que tengan mayor capacidad de respuesta.