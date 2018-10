Esperan a miles de aficionados Pumas

León y Pumas se enfrentan la noche del este miércoles en la Copa MX y el duelo requiere un operativo de seguridad acorde a los riesgos de enfrentamiento dentro y fuera del estadio León.Luis Enrique Ramírez Saldaña, secretario de Seguridad Pública de León, declaró que las condiciones del juego obligan a reforzar la seguridad, por lo que se aplicará un operativo de alrededor de seis horas de duración."Siempre, cuando tenemos la operatividad aquí en nuestro estadio León, se hace un diseño de acuerdo al equipo y a la porra que va a asistir. En el caso de hoy (León Vs Pumas) siempre hay bastantes aficionados de los Pumas, sabemos que viene mucha gente del propio municipio que asiste al estadio y por lo pronto se hace un diseño semanas antes", comentó el funcionario."El operativo va a consistir de 506 elementos entre Policía, elementos o agentes viales de Protección Civil y Bomberos, independientemente de la seguridad privada que se pone al interior de lo que es el estadio".El duelo presenta dos complicaciones especiales en cuestión de seguridad: la rivalidad entre las porras y las diferentes vías por las que la afición de Pumas llega al estadio."Se hace todo un proceso por 'anillos' alrededor del Estadio, lo que es la parte del exterior y lo que son las avenidas principales, se diseña también en la estructura para poder recibir a la porra del equipo (Pumas) y siempre hemos puesto mucha atención en la porra de los equipos."Siempre hemos pedido y a través de los medios a la ciudadanía ese buen comportamiento; es un evento, es una fiesta familiar donde asiste el papá, la mamá, los hijos y creo que el comportamiento es lo más importante para este evento tan grande que es el futbol".Recién en septiembre, León fue anfitrión de Pumas en un juego de Liga y aficionados de ambas escuadras se enfrentaron en los alrededores de la plaza Stadium, a un costado del estadio. Ese antecedente obliga a reforzar la seguridad."Hemos tenido algunos problemas que directamente en la misma porra surgen los problemas, entonces es ahí donde los tenemos que calmar, se les pide a los organizadores que van o que traen en las porras, mantenerse siempre en calma; se les va a dar el respeto, así mismo el respeto de los ciudadanos que estamos en la ciudad.Además, es muy difícil controlar el acceso de los aficionados universitarios, pues Luis Enrique Ramírez recuerda que aunque se resguarda a los autobuses con porristas desde que entran a la ciudad, muchos seguidores viajan en autos particulares y los fanáticos locales de Pumas incluso se trasladan en transporte público."Muchas veces, a veces las gentes de las porras no vienen directamente todos en los camiones. Hoy podemos decir que es un equipo (Pumas) donde mucha afición viene y no necesariamente de la Ciudad de México, muchas veces la gente del propio municipio puede ser aficionada."Hay que recordar que también a veces vienen visitantes de las porras en otros vehículos, que no nos avisan y que a veces puede ser la problemática..., pero siempre se encapsula, siempre se busca que el fuerte de la porra venga", añadio."Es un evento muy grande, para nosotros es muy importante este tipo de eventos; tenemos la capacidad, tenemos toda la fuerza necesaria. Aquí nada más, es importante el comportamiento y la convivencia que es un evento grande".