Los Tuzos se meten a la semifinal en la Copa MX

Serie

Pachuca

Raúl López anotó

Pablo López falló

Miguel Tapias anotó

Franco Jara anotó

Angelo Sagal anotó

Manny García falló

José Padilla anotó

Robert Herrera anotó

Tigres

Juninho anotó

Lucas Zelarayán anotó

Enner Valencia anotó

Jesús Dueñas anotó

Guido Pizarro falló

Nahuel Guzmán falló

Jair Díaz anotó

Juan Sánchez falló

y avanzó a semifinales en juego drámatico.Desde el inicio de juego,, el chileno encontró el balón después de centro depara dentro del área enfilarse a la portería y marcarMás tarde,, el balón tenía dirección de gol, un manotazo de Nahuel Guzmán lo evitó.Tigres le dio la vuelta al marcador gracias a un gol de Javier Aquino al minuto 37.que no concedió el árbitro, el 2-1 tuvo su tinte de falla arbitral.En la recta final del primer tiempo,en ambas opciones,Al inicio delgran reacción a una mano para evitar el gol felino.pero el defensa lateral de Tigres no pudo definir.Al minuto 70,, en dos ocasiones, se salvaron los de la sultana del norte.Un minuto después,, el pase fue de López,, imposible para el portero.Valencia tuvo el 3-2, pero con el arco abierto, la misma formúla, centro de López, remate del argentino para el 3-2 en favor de los Tuzos del Pachuca., el ecuatoriano por fin encontró su gol. Para mandar el juego a definir en serie desde los once pasos.