'Nunca he matado a nadie', responde El Zotoluco a los antitaurinos

Luego de que se eliminara la, así como peleas de gallos, el exmatador, reconoció que la revocación ayudará no solamente en el aspecto social, sino que a los propios astados les servirá.Durante su visita a León, donde presentó un festival a favor de su fundación, El Zotoluco comentó lo benéfico que puede resultar la eliminación de la prohibición; “porque yo fui niño y nunca he matado a nadie. La violencia existe, muchas veces empezando por nuestras propias casas”, señaló.“Yo no soy ninguna autoridad, pero soy un torero que recibió mucho de la fiesta de los toros y gracias a mi profesión pude mantener muchas familias, pero también considero que. Si no les gusta, se respeta, pero que no intenten prohibir algo que a nosotros sí nos gusta”.Sin embargo, manifestó que mucho de lo que se pueda hacer respecto a estas reglas conlleva un contexto político, y por ende, la búsqueda de votos, cosas que finalmente llegan a perjudicar a la tauromaquia; “. Ahí está el tema del circo, con los animales que terminaron muertos de hambre en su mayoría porque eran muchos los animales y en lugar de protegerlos, terminaron matándolos.”, comentó Eulalio López.