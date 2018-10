2018-10-03 11:30:07 | REDACCIÓN | Karen Guerrero

La duela ‘Mano Santa’ de la Deportiva Purísima vivió un excelente duelo entre Abejas de León y Aguacateros de Michoacán.

La ventaja. El combinado 'alado' amplió su ventaja en el segundo cuarto. Foto: Karla Guerrero.