Tu imagen personal también vende

Muchos emprendedores se preocupan por el diseño de un buen producto, de la imagen del local, de una imagen gráfica impecable, pero pasan por alto la importancia que tienen que ellos luzcan bien, y se olvidan que la imagen personal que proyectas es un elemento que también vende.El consultor en Imagen Pública, Víctor Gordoa afirma queEn ese sentido afirma que la imagen es percepción y de ella depende que el comprador te diga si o no te compro o eso que me propones si o no lo quiero.Es por ello queEs necesario que exista una armonía entre todos los elementos para que puedas entonces gustarle al cliente y motivarlo a que te compre.Está claro que tu apariencia proyecta algo, desde el peinado hasta los accesorios que utilices. Es entonces necesario que inviertas en tu imagen personal. No se trata de que vistas con ropa de diseñador pero sí que proyectes confianza y profesionalismo. Estos son algunos puntos básicos que debes considerarDe nada sirve tener un excelente vestuario si tu higiene personal es descuidada. Esto además de ser una cuestión de imagen es una cuestión de salud que no debes dejar pasar. Incluye baño diario, cabello limpio, uñas cortas y limpias, higiene bucal adecuada y aseo personal en general.Se nos ha vendido la imagen del empresario de saco y corbata pero siendo francos, está indumentaria no es algo que sea viable ni en todas las industrias ni en todas las geografías. De lo que se trata es de vestir adecuadamente según tu actividad diaria, pero cuidando detalles como que esté limpia y planchada. Para el caso de las mujeres que no sea ropa reveladora, es decir escotes pronunciados, faldas cortas y entalladas. En conclusión, es vestir según la ocasión, el cargo y el tipo de institución.Todos los detalles de la indumentaria y el aspecto deben guardar una proporción de sencillez y comodidad, esto te permitirá sentirte bien y vender mejor. Para ello el calzado y los accesorios que utilices son básicos, usando colores que te favorezcan y ropa que sea de tu talla.Además de los aspectos físicos anteriores la personalidad que reflejemos dirá mucho de tu imagen personal. No intentes ser alguien que no eres. Busca los puntos fuertes que tienes y aquellos que son débiles. De esta forma podrás sacar partido a toda tu personalidad.Esta es una cuestión que atañe a las mujeres. Hay que tener un equilibrio al utilizarlo. El maquillaje te ayuda a resaltar rasgos por eso es importante que conozcas tu rostro para saber usar esta herramienta a tu favor. Un profesional en maquillaje puede ayudarte a armar looks diferentes según la ocasión y a comprar los productos correctos según tu tono y tipo de piel. Un maquillaje adecuado te ayudará a disimular imperfecciones pero también a darle color y vida a tu rostro.El cuerpo puede comunicar más que las palabras y este elemento forma parte de la imagen personal. La postura, el uso de las manos cuando se habla, si miras a tu interlocutor, si cruzas los brazos, todo ello está comunicando.Finalmente otros elementos son la educación, esto es la forma en la que saludas, el decir “por favor” y “gracias” puede ser elemental para concretar una venta o ser un completo fracaso.Con información de http://info.premo.mx/tu-imagen-personal-tambien-vende/