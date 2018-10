“Tengo un documento que voy a mostrar en su momento ante la autoridad ministerial correspondiente”, dijo.



Vecinos de la colonia Parque de Poblamiento y otros sectores dedenunciaron serpor una persona de nombre Rosa Hernández, supuestamente docente, quien a cambio de dinero en efectivo les prometió permisos de taxis, materiales para construcción, entre otras cosas, que después de un año no han recibido, acusaron.Ante tales circunstancias decidieron interponer la denuncia formal en la agencia del Ministerio Público y acusaron un acto delictivo en agravio del patrimonio económico de diversas familias.Así lo dio a conocer Pedro Manrique Velázquez en nombre de más deque se dijeron defraudadas por la presunta docente.Relató que él le entregó 8 mil 500 pesos que puede comprobar con un recibo firmado por Rosa Hernández.El vecino delmencionó que también entregaron diversas cantidades a la presunta defraudadora, a fin de gestionar beneficios que después de un año no ha entregado.Por último, Manrique Velázquez comentó que si Rosa Hernández no consiguió los beneficios prometidos, entonces devuelva el dinero para evitar ir a la cárcel, concluyó.