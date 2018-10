Tras dos años en cárcel por robar al DIF, exfuncionario aún no ha apelado condena

No ha apelado condena

El, fue sentenciado a, señalado por la malversación de casi cinco millones de pesos delEl director jurídico, Ignacio Ramírez Valenzuela, informó que el pasado lunes el Municipio fue notificado, y ade permanecer dentro, le restan cuatro años y dos meses en prisión.

El ex director administrativo del DIF de Celaya, José David Baeza. Foto: Especial.



“En relación con el procedimiento penal, ya se dictó sentencia en el que condenaron al pago de daños y a seis años tres meses de prisión.

“Evidentemente esta es la primera instancia habrá que esperar a causa ejecutoria y si la defensa apela dicha determinación”, comentó.

Podría reducirse condena



“Él se encuentra recluido y, en cuanto al daño, habrá que buscar si tiene bienes para ejecutar los daños. Si él quisiera reducir su sentencia, sería a través de cubrir el pago de daños”, comentó.



“No en materia penal. En el tema administrativo le impusieron una sanción de inhabilitación, misma que impugnó, le concedieron el amparo, se dictó una nueva resolución y decretaron nulidad de la sanción”, dijo.

Ramírez informó que Reyes Baeza tiene cinco días para, pero hasta este miércoles no tiene notificación.El Director Jurídico sostuvo que existe lala condena en caso de que pague lospero hasta el momento no existe dicho reembolso al Municipio.Cabe recordar que quien libró la sanción fue la ex directora del DIF, Luz María Gómez Grajales, a quien se le buscaba dar una sanción de 20 años de inhabilitación, dijo.