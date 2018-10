Las mandaron a estudio de laboratorio

La recepción formal de la compra de 2 mil pares de botas a la Comercializadora Industrial Zacatecas está en suspenso, ya queque pidió la Secretaría de Seguridad Pública de León por lo que se espera que la Dirección de Contraloría dé el visto bueno de la compra.El pasadola comercializadorados milde botas a la SSP de León, compra que fue avalada por el Comité de Adquisiciones, con recurso FORTASEG del ejercicio 2018.Al revisarlas la SSP de León detectó que no cumplían con los requerimientos que habían solicitado en cuanto a lo(venía lisa) y en el, que debía ir desde la boca del tubo hasta donde termina el corte en la suela.La dependencia de Seguridadlasal Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas () para que realizaran undea las botas, con la consigna de tener un resultado el 27 de septiembre.El CIATEC envió el oficio de respuesta con la conclusión de que las botas cumplieron con lo establecido en las bases, mencionando y explicando que la lengüeta cumplió con lo solicitado, aunque no hizo mención del estudio del cierre.El martes dos de octubre el CIATEC mandó un documento en el cual indica que aunque por fuera se percibe que el cierre no baja hasta la suela, en el interior sí llega, la diferencia es que se colocó una pieza para dar mayor soporte.La Dirección de Planeación y Administración de la SSP responderá esto a Contraloría para obtener el visto bueno y, en su caso, hacer la recepción formal de los dos mil pares de botas.