Al presentar a una parte del gabinete que lo acompañara en su gestión como gobernador de Jalisco, cargo que asumirá el 6 de diciembre, recalcó que “no vamos a movernos nosotros de la posición que hemos defendido siempre, no es de ahorita, no es por este anuncio (de López Obrador), ni mucho menos”.

El Purgatorio



“Pero esa presa, insisto, es una presa que está en Jalisco, y mientras no haya agua suficiente para los jaliscienses, para los tapatíos y para la gente de Los Altos, nosotros vamos a mantener la posición que siempre hemos defendido, no puede haber un trasvase, si no está garantizado lo primero”, dijo.

Declaración de AMLO en Guanajuato



Durante una gira por León, el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador dejó en claro el lunes que “vamos a resolver el problema de la presa El Zapotillo para que haya agua para León (...) no se van a violar los derechos humanos, no van a desaparecer los pueblos, vamos a ser respetuosos de la altura de la cortina de la presa y vamos a tener un acuerdo con el Gobierno de Jalisco”.

dijo que cuando se concrete el funcionamiento de la, la prioridad será elpara, dejando enelparaEl Gobernador electo sentenció que “hemos dicho, que El Zapotillo tiene que quedar a 80 metros (de altura, la cortina), que con esa cortina se tiene que garantizar primero el agua de Guadalajara y de Los Altos de Jalisco, y que se tiene que garantizar la puesta en marcha de El Purgatorio para poder garantizar que el agua llegue a nuestra ciudad, entonces no veo ningún problema en su planteamiento (del Presidente electo)”.La presa derivadora El Purgatorio, que inició en junio de 2013 y que concluiría en julio de 2015, es otro proyecto hidráulico del gobierno de Jalisco que no se ha terminado.Más adelante dijo que “ahora, viene la parte compleja, que es terminar lo que le falta a la corona de la cortina y dejar la obra funcionando para que pueda, primero darle agua a Guadalajara y a Los Altos, y luego pues ya se podrá discutir si hay condiciones o no para darle agua a León”.El gobernador Diego Sinhue y el mandatario electo de Jalisco Enrique Alfaro sostuvieron un encuentro el 30 de agosto en esa entidad en la que el jalisciense apostaba por “impulsar una agenda de trabajo en beneficio de nuestros estados y del País” y “poner la muestra de una nueva forma de hacer política”.

