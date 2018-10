Inversión de los tres países

Misión a Estados Unidos

El presidente electo,, informó que la mañana de hoy sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos,, sobreen los acuerdos para la región de Centro y Norteamérica, donde se buscaría echar a andarcon unapara enfrentar el fenómeno migratorio.En entrevista a medios en el, previo a un vuelo aaclaró que en la llamada telefónica, que, no trataron el tema del, pero sí unque ha planteado el tabasqueño, que vaya de la región de Centroamérica, el Caribe, hasta Canadá."Hablamos de un siguiente paso, el que podamos ponernos de acuerdo para inversiones conjuntas entre México, Canadá, Estados Unidos, y se pueda, para enfrentar, de esa manera,, es un segundo paso", dijo López Obrador.Detalló que busca un plan general para el desarrollo, en el que separa el empleo, para el bienestar.La inversión, segúnentre Centroamérica, México, Estados Unidos y Canadá., y de esa manera que haya empleo en Centroamérica y trabajo, trabajo en México, que haya desarrollo en nuestros países para atemperar el fenómeno migratorio, es un enfoque complemente distinto."El propósito es que podamos unir esfuerzos para que haya inversiones de los gobiernos para el beneficio de los pueblos, con el propósito", expuso.El presidente electo aseguró quey a finales de octubre enviará una misión a Estados Unidos, encabezada por, futuro titula de Relaciones Exteriores, así como los responsables del gabinete en lo económico y comercial.sostuvo que la llamada cony le reconoció al mandatario de Estados Unidos que ha sido"A partir de eso hemos llegado a un buen entendimiento, nos importa mucho ese entendimiento, porque nos permite mantener una estabilidad económica y financiera en México, porque es una realidad que la economía de Estados Unidos pasa por un buen momento", dijo."Por la vecindad que tenemos, es importante que la economía de Estados Unidos esté bien, porque mucha de nuestra relación, se quiera o no se quiera, la tenemos con Estados Unidos, y ahora hay crecimiento económico en Estados Unidos, hay empleo, están pasando por buen momento económico, entonces, y que haya estabilidad financiera y que no se debilite el peso", sostuvo.