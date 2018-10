Números alarmantes

Ya ha habido denuncias

Hasta hoy,durante el sexenio de, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en Mexico (), anunció estas cifras durante la Conferncia Nacional por los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes.Hizo ver que ante el panorama de violencia e inseguridad que atraviesa el país, normalmente pensamos en adultos, pero“Nos preocupa profundamente que, no colocado en las agendas”, alertó.En promedio, reveló, cada día“Estos datos en cualquier otro país representaría un escándalo internacional, en México no,”, externó., representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), invitó al país ade personas desaparecidas y así“Un alto porcentaje de todas las, en un contexto de la violencia generalizada, en un contexto de migración, de tránsito, que expone a las niñas, niños y adolescentes, acompañadas y no acompañados, al”, señaló.Desde el pasado mes de abril, organizaciones civilesque la administración del presidente Peña Nietode niñas, niños y adolescentes. Además, el 70% de estos casos fue reportado., integrante de la, contextualizó quereportados al Registro Nacional de Personas Desaparecidas,Agregó que cuatro mil 677 menores aún no han sido localizados, y dos mil 840 son mujeres.“Son alarmantes las cifras que existen de la desapariciones”, concluyó.