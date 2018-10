Revisarán amparos de acusados por muerte de 49 niños de Guardería ABC; incluso todos podrían quedar absueltos

"Se podría examinar la regularidad Constitucional de la sentencia reclamada, específicamente la parte en que se declaró la inconvencionalidad del artículo 64 del Código Penal Federal y, por ende, se inaplicó la porción normativa que prevé la regla para sancionar el concurso ideal de delitos", explicó la Corte para justificar atracción.

resolverá en definitiva las penas de prisión para 19 acusados por el incendio de laenen el que murieronLa Primera Sala de la Corte aceptó hoy la solicitud de un tribunal colegiado depara revisar los amparos directos de los acusados, que en instancias previas fueron sentenciados a penas dees decir,En 2010, el caso ABC genero la última investigación de la Corte sobre violaciones graves de derechos humanos, y luego de un agrio debate entre los Ministros, se rechazó una propuesta de señalar como responsables a dos ex directores del IMSS y el ex Gobernador de Sonora.Ahora, la Primera Sala tendrá una función mas concreta: resolver si fue correcta la decisión de un juez y un Magistrado de Hermosillo, que prácticamente reformaron el Código Penal Federal para, que son dos socios de la guardería y ex funcionarios del IMSS y el Gobierno de Sonora.Agregó que esa inaplicación del, por la que el tiempo de cárcel se multiplicó por el número de víctimas, implicó "configurar una formula especifica para el caso concreto, con lo que las penas de prisión se elevaron considerablemente" respecto de lo ordinario en delitos no intencionales.El Ministro Jorge Pardo fue quien propuso ejercer la facultad de atracción, y ahora el expediente será turnado para que se elaboren los proyectos de sentencia, lo que tomará varios meses por la complejidad del caso.La Corte tambiénPara cuando la Primera Sala discuta estos amparos, es probable que ya no la integrará ninguno de los dos Ministros que participaron en el debate de 2010 en el Pleno.Lo anterior, porque José Ramón Cossío se retira el 30 de noviembre, mientras que Arturo Zaldívar aspira a la Presidencia de la Corte, y de ganarla el 2 de enero de 2019, ya no estaría en la Sala.