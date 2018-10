"En mis actas, Andrés estaba arriba de Calderón, en mis actas", dijo Madrazo a un canal local de Tabasco.



"Yo no sabía ni tenía la capacidad, porque la votación era muy pequeña, qué iba a hacer el Instituto Federal Electoral, iba haber recuento, yo le apostaba a que iba haber recuento. Si el IFE hubiera tomado la decisión de hacer recuento como exigía una parte de la oposición que contendía, casilla por casilla, y voto por voto, yo sabía que podía ser un recuento favorable para López Obrador", dijo Roberto Madrazo.



"Pero esa no era mi lucha. No era mi lucha entrar a ese debate". Ante la insistencia del entrevistador de por qué no salió a decir que ganó Andrés Manuel, Madrazo justificó: "Era dinamitar la vida democrática, del instituto, del sistema político, la vida democrática, pero la tendencia le favorecía a Andrés Manuel López Obrador".

Roberto Madrazo: "En mis actas, AMLO estaba arriba de Calderón en 2006."



El priísta reveló que AMLO le ganó al panista la presidencia, pero que el IFE y el entonces presidente de ese instituto (Luis Carlos Ugalde) no hicieron recuento de votos y le dieron el triunfo a Calderón. pic.twitter.com/hKSnzJJE7r — ·FAFHOO· (@Fafhoo) October 4, 2018

Miserable cobarde, nos pudimos haber ahorrado más de 200000 muertos y más de 30000 desaparecidos, 8 billones de pesos de endeudamiento y toda la destrucción de empresas y recursos públicos, hubiese sido un héroe, pero prefirió ser una rata cobarde. — Fidel Belmares (@FidelBelmares) October 4, 2018

Pudo haber evitado la terrible guerra contra el narco... Pudo evitar miles de desaparecidos, muertos, pudo evitar despidos ante la extinción del LyF, pudo evitar que 49 niños murieran calcinados... Pudo evitar mucho... — Nadia Velasco (@Nazela9103) October 4, 2018

Por el bien de la Democracia.....? — Goelivs (@GoelivsL) October 4, 2018

"Era dinamitar la vida democrática, del IFE"

Por amor de Dios, un fraude no dinamita, extermina y por muchos años la vida democrática, hace que millones de gentes se abstengan de votar y digan "¿para que si de todos modos ganan las ratas?

Los fraudes asesinan el espíritu cívico — Rudolskiev Martinevski Chavez (@rdlfmrtnz) October 4, 2018

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Doce años después, el entonces candidato delrevela quehubiera ganado si el entonceshubiera hecho un recuento voto por voto.que quedó en tercer lugar en el 2006, y era la segunda vez que el PRI perdía la presidencia de la república, reveló que sus actas le daban ventaja al entonces candidato delhoy presidente electo de México.Sin embargo, el ex candidato presidencial afirmó que en las delno sabía el resultado.Además,justificó que no salió a defender el triunfo deporque era dinamitar la democracia.Al final, afirmó que cuando colaboradores dele pidieron avalar el triunfo del panista, él se negó.En el 2006, Felipe Calderón ganó la presidencia con una diferencia de 0.56% de los votos.Tras estas declaraciones, en Twitter le escribieron críticas al ex candidato del PRI.