Llega ayuda, aunque escasa

Como si no bastara...

Para algunos de losque azotaron lala semana pasada, los recuerdos y el horror de experimentar un desastre de tal magnitud, que ha dejado, son difíciles de borrar y entender.El fabricante de mueblesrelata que trabajaba en una tienda cerca de la playa cuando. Corrió hacia una colina cercana y observó posteriormente cómo, lanzando una marejada colosal. Ahora no lo puede olvidar.: construcciones, fábricas, almacenes y algunas personas que desaparecieron, mientras corrían de las olas, algunas de ellas mujeres y niños", dijo. "Además, los trabajadores del almacén quedaron atrapados bajo las mercancías, todos barridos por el mar.", agregó.Cinco días más tarde, la ayuda llegaba lentamente a las zonas de la isla, en el centro de Indonesia. Las víctimas estaban cada vez más desesperadas tras haber quedado. Los residentes de un vecindario afectado aplaudieron, vitorearon y se chocaban la mano de la emoción al ver"Estoy muy feliz", dijo Heruwanto, de 63 años y que emplea un solo nombre, mientras agarraba una caja de fideos instantáneos. "Realmente".Las autoridades elevaron hoy la cifra oficial deLa comida, el agua, el combustible y los medicamentes todavía no llegaron a las zonas más afectadas fuera de Palu, la principal ciudad sacudida por la catástrofe del pasado viernes.por el violento temblor o bloqueadas por escombros. Las comunicaciones eran limitadas."Aquí nos sentimos como hijastros porque toda la ayuda está yendo a Palu", dijo Mohamad Taufik, vecino de la localidad de Donggala de 38 años que dijo que. "Hay muchos niños pequeños que están hambrientos y enfermos, pero no hay leche ni medicamentos".Por otra parte,por la mañana en la provincia de Célebes Septentrional, a unos 940 kilómetros al noreste de la zona remecida por el movimiento telúrico, y arrojó unade altura. Las autoridades advirtieron sobre la presencia de la nube en las inmediaciones del Soputan porque puede ser peligrosa para los motores de los aviones, peroMás dedespués de que el presidente de Indonesia, Joko Widodo "Jokowi" pidiera ayuda internacional.