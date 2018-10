Reacciones a la publicación

El presidenteamasó parte de su fortuna por medio deoperadas en la década de los años 90 con recursos que le transfirió su padre, el destacado empresario inmobiliario, revelóDe acuerdo con una investigación publicada por el diario neoyorquino, el hoy presidente de Estados Unidosel equivalente aactuales por parte de su padre. Buena parte de este dinero se transfirió hace 20 años mediante, algunas presuntamente fraudulentas.La información publicada por el rotativo estadunidense detalla que, en total, los padres del presidente Trump, lo que podría haber generado, debido a la tasa impositiva del 55 por ciento sobre regalos y herencias que existía en ese momento.Sin embargo, los Trump, alrededor del 5 por ciento, según sus declaraciones de impuestos.asegura que obtuvo los datos con base en entrevistas con antiguos empleados y asesores dey revisó más de 10 mil páginas de documentos que describen el funcionamiento interno del imperio.En nombre de la familia,, hermano del mandatario estadunidense, emitió una declaración en la que asegura quecorrespondientes a las donaciones de sus padres y se pagaron todos los impuestos requeridos.En tanto, un abogado de Donald Trump,, envió al periódico un pronunciamiento escrito en el que"No hubo fraude ni evasión fiscal por parte de nadie. Los hechos sobre los cuales The Times basa sus acusaciones falsas son extremadamente inexactos. El presidente Trump prácticamente no tuvo",Harder subrayó que Donald Trump había delegado el tema de los impuestos a familiares y otros profesionales.Trump ha reiterado en numerosas ocasiones que. En realidad, establece el NYT, su fortuna depende mucho de la de su padre.Desde que era niño,le transfería cientos de miles de dólares. A los 3 años, su padre le transfirió 200 mil dólares;y entre los 40 y 50 años recibía más de 5 millones al año, refiere el periódico estadunidense.Según The New York Times,en proyectos grandes como la conversión del antiguo Hotel Commodore en un Grand Hyatt y sus primeras incursiones en los casinos de Atlantic City.Según el reportaje, en los años 90, cuando Fred Trump estaba enfermo, su familiapara ocultar trasferencias millonarias y evitar que les fuesen cobrados impuestos de herencia.Detalló que, al momento de transferir sus bienes a otros miembros de su familia, calculó que tenían un valor mucho menor al real. Así, determinó que uno de sus complejos, para pagar menos impuestos.El NYT consideróque Trumppor ayudar a sus padres a evadir impuestos, debido a que los presuntos hechos ocurrieron hace mucho tiempo. Sin embargo, destacó que no hay límite de tiempo para las multas civiles por fraude fiscal.