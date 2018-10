Mitos de la violencia sexual

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Miles de mujeres son víctimas de violencia sexual. Recientemente nos sorprendieron las denuncias de acoso sexual de la Universidad de Guanajuato. Parte de esta problemática se debe a falsas creencias o mitos con los que vivimos a diario que justifican y hacen ver la violencia sexual como algo natural y normal. Hombres y mujeres tienen percepciones distintas sobre el comportamiento sexual de cada uno basadas en las construcciones culturales. Existen ideas profundamente enraizadas en el patriarcado y en creencias machistas que provocan este tipo de violencia. Es importante distinguir cuáles acciones de la vida cotidiana perpetúan la violencia sexual y reconocer los mitos que la provocan.Es común pensar que la mayoría de las violaciones ocurren en la calle, en lugares solitarios o escondidos. Sin embargo, muchas de estas agresiones sexuales son cometidas en el propio domicilio de la víctima o en su entorno laboral. Puede ser llevada a cabo por un amigo, compañero de trabajo, novio o incluso el marido que interpretan incorrectamente besos o caricias, basándose en falsas ideas machistas de que estos actos son señales de que se desea tener una relación íntima.Otro mito importante es la extendida idea de que ante una provocación sexual un hombre no pueda resistirse, cosa totalmente falsa. Ante una agresión sexual, el único culpable es el agresor, no importa la ropa que lleve la víctima, si había bebido, su vida sexual, ni su comportamiento. El hecho de que una mujer o una chica disfrute de la libertad de vestirse y de divertirse cómo y con quién quiera, no le da derecho a nadie de aprovecharse de ella.Me platicaba una amiga que su abuelita le decía que las mujeres siempre tenían que ser complacientes con el esposo. Esta idea no toma en cuenta los deseos y sentimientos de la mujer y además de situarla como objeto de deseo, queda sometida a cumplir expectativas sexuales en las que se sacrifica por el placer del otro.En la construcción de la virilidad masculina está la adversa idea de que se debe insistir siempre en tener relaciones sexuales y además, nunca se debe negar a tenerlas. Los hombres deben estar dispuestos y aprovechar cualquier situación. El mito popular masculino que dice que cuando la mujer dice “NO” en realidad quiere decir “SI” y que por eso el hombre es insistente lleva al acoso u hostigamiento sexual en contra de las mujeres.A veces se escuchan declaraciones sobre las denuncias de violencia sexual de las mujeres menospreciándolas y aseverando que son falsas y que en realidad son motivo de una venganza o despecho. En la experiencia de asociaciones y de organizaciones de la ONU que atienden la problemática, en la mayoría de los casos las víctimas no denuncian por vergüenza o porque equivocadamente se sienten culpables o merecedoras de la agresión y además tienen miedo de ser cuestionadas y juzgadas.Charlotte Bunch, experta en estudios de género, denuncia que las mujeres son rutinariamente sometidas a tortura, hambre, terrorismo, humillación, mutilación e incluso el asesinato por el simple hecho de ser mujeres. Así también declara que: “La violencia sexual, racial y de género y otras formas de discriminación en la cultura no pueden ser eliminadas sin cambiar la cultura”. La falta de una toma de conciencia de la sociedad que tolera y acepta ideas imaginarias que provocan violencia en las relaciones de pareja dañan profundamente la dignidad de la víctima que vive consecuencias dolorosas y difíciles de sobrellevar.