Corredor Industrial

El exse paró en el escenario para ser parte del Fuck Up Night.Varios de los presentes al Citek Forum 2018 esperaban que contara alguno de los errores cometidos durante su sexenio, sin embargo eligió hablar sobre su faceta de empresario.Recordó su paso por la industria del calzado y el cómo la falta del conocimiento del comportamiento de la moda en el extranjero lo llevó a invertir en una bota con un costo de fábrica que el plan era vender en 120 dólares par, para terminar ofreciéndola en 2 dólares en el Puerto de Marsella para llevarla a África.De un momento a otro la empresa pasó de vender bota en diseños y colores tradicionales a toda una gama de opciones, sin embargo el primer aprendizaje fue que la moda era temporal, cada vez con durabilidad menor y el volumen considerado por ellos fue demasiado para venderse en tampoco tiempo.Compartió a los presentes, en su mayoría jóvenes universitarios, que quienes invierten en moda saben que primero se ofrece un costo alto para un mercado reducido, luego ofrecen el producto en grandes almacenes y al final en mercados más al alcance de un mayor número de consumidores. Agotando toda las posibilidades.Fox platicó que se debe tener claro que vivimos en una realidad de un constante cambio y, más que considerarlo como una amenaza, la idea es identificar cómo aprovecharlo para hacer negocio.De paso aprovechó para compartir que por ejemplo es día que en México la gente sigue sorprendida, buscan una explicación para entender:Al final de su participación recibió una planta miniatura que tendrá la tarea de cuidar todos los días para que crezca y no fracase, en su entrega el ex Presidente aprovechó para bromear sobre que pensaba que se trataba de una planta de marihuana.En 2013 se anunció la llegada a Irapuato de Wallstabe & Schneider y a 5 años de iniciar operaciones incrementó en 300% su producción.La planta instalada en Castro del Río se dedica a producir soluciones de sellado para la industria automotriz y de 35 personas que iniciaron ahora suman 90 personas., gerente-directorsocio director de la firma alemana visitaron la planta para reconocer a todos sus colaboradores no solamente por el trabajo realizado en los primeros cinco años, sino porque recién lograron la certificación IATF 16949 que les permitirá entrar a un mayor número de clientes del automotriz.El mayor porcentaje de juntas elastoméricas PROFIL y sellos para transmisiones que producen en Irapuato tienen como destino los Estados Unidos.Del segundo semestre de 2017 al primer semestre del año en curso trabajaron para ser evaluados y obtener la certificación construyendo un sistema de calidad BSI.Para recordar a su llegada invirtieron 15 millones de dólares y se convirtieron en la décimo novena empresa europea en llegar en la anterior administración del gobierno de Guanajuato.Luego de la espera, ya hay fecha para la inauguración de la Plaza Textil Metropolitana ubicada en el sur de Guanajuato.El centro comercial que reunirá a 360 industriales del textil abrirá el próximo 13 de octubre, sin embargo aún no hay día para que se realice el acto protocolario, en donde esperan haga presencia el presidente, que ayer estuvo en la presentación de la remodelación y ampliación de las nuevas áreas delLa plaza textil fue una de las promesas del hoy Presidente durante su campaña y tuvo aportación de los niveles de gobierno, así como de los empresarios que el requisito para ser parte del proyecto era que comercializaran sus prendas exclusivamente productores locales.La plaza está en Moroleón, cerca del centro urbano, pero reúne a industriales de Moroleón, Uriangato y de Yuriria.Los fabricantes decidieron darle prisa a la inauguración porque viene su mejor temporada del año, sobre todo para la venta de su especialidad que es el tejido de punto.