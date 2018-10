Alfaro y el agua para León

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La presa de El Zapotillo comienza a ver la luz al final del túnel.López Obrador dijo en su visita aque el problema de la obra, que no pudieron resolver Fox, Calderón ni Peña Nieto, tendrá solución, siempre y cuando no se violen derechos humanos, no se inunden pueblos y se respete la altura de la cortina.O sea que habría solución, pero no dijo cómo ni para cuándo. El mensaje es positivo.Pasamos del “vamos a resolverlo”, enunciado por el Presidente electo este 1 de octubre, en León, a lo dicho a este reportero, en exclusiva para am, por la dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky, cuando calificó el proyecto como una “aberración total”, en declaraciones publicadas el 21 de julio pasado.El tono va cambiando.Pero el otro jugador clave también tenía algo qué decir y lo dijo ayer al presentar al que será parte de su equipo de gobierno:, gobernador electo de Jalisco.Vale la pena recordar que Alfaro y el gobernador Diego Sinhue sostuvieron un encuentro el 30 de agosto, en el que no sería raro que hayan abordado el tema.Pues bien, al ser cuestionado sobre las declaraciones, Alfaro dijo, palabras más, palabras menos, que lo mencionado por AMLO, no era ninguna novedad.En lo que sí fue categórico el ex Alcalde de Tlajomulco e inminente sucesor de Aristóteles Sandoval en Jalisco, fue en el sentido de que pondrán manos a la obra para impedir que sea inundada la comunidad de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, en teoría, correrían la misma suerte, aunque Alfaro sólo se refirió a la primera.Pero el verdadero mensaje llegó después, el Gobernador electo de Jalisco dijo que El Zapotillo debe garantizar el abasto de agua a la región de, y después, se verá si existen condiciones para que dé agua a León.“Viene la parte compleja, que es terminar lo que le falta a la corona de la cortina y dejar la obra funcionando para que pueda, primero darle agua a Guadalajara y a Los Altos, y luego pues ya se podrá discutir si hay condiciones o no para darle agua a León, pero esa presa insisto, es una presa que está en Jalisco, y mientras no haya agua suficiente para los jaliscienses, para los tapatíos y para la gente de Los Altos, nosotros vamos a mantener la posición que siempre hemos defendido, no puede haber un trasvase, si no está garantizado lo primero”, dijo Alfaro.La buena noticia es que el elefante blanco parece que dejará de serlo.La mala, acaso no tan mala, es que la negociación política, a tres bandas, tendrá que empezar a rendir frutos.La del gobierno de Guanajuato y sus legisladores con el Gobierno federal, a través del delegado federaly las dependencias involucradas.La de la misma Administración de Diego Sinhue, quizá a través de Luis Ernesto Ayala, con el gobierno de Enrique Alfaro cuando asuma el cargo.Y sobre todo la del Gobierno federal con la Administración entrante de Jalisco, donde podría resultar clave la carta del delegado federal Carlos Lomelí, un personaje al que, se dice, Enrique Alfaro no quiere ni tantito, y que para que usted se dé una idea, fue el rival del hoy Gobernador electo de Jalisco en las elecciones del pasado 1 de julio.Lo que está claro es que parece haber voluntad política para destrabar ese problema que lleva estancado sexenios, aunque también es evidente que el estira y afloja no será nada sencillo, porque están involucrados intereses, personajes, afinidades y prioridades contrarias que distan mucho de dilucidar un punto de convergencia.El autor es Director Editorial de Quinto PoderTwitter: @memocroisComentarios: [email protected]