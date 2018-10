Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El gobernador Diego Sinhue anunció en redes sociales el nombramiento del subsecretario de Prevención del Delito, se trata de Jorge Alejandro Suro Campos, con experiencia desde 2012 como Director de Política Criminal en la misma Secretaría de Seguridad Pública.“La prevención es importante para la seguridad de todos los ciudadanos”, dice el Gobernador. Ahora falta que eso se refleje en el presupuesto e importancia para una dependencia que, bajo la conducción del panista Marco Vázquez (a quien regresaron a la Subsecretaría del Trabajo), pasó sin pena ni gloria.La Auditoría Superior del Estado observó que faltan indicadores para medir resultados de acciones en la materia. Suro, abogado por la UNAM con Maestría en Psicología Jurídica y Forense, debe dar “golpe de timón” a la prevención.En el Congreso del Estado están en los últimos jaloneos para definir el reparto de las Comisiones legislativas que encabezará el PAN, y pocas Morena y el PRI, y los nombres de esos perfiles. También ya va siendo hora de que todos los partidos presenten su agenda del trienio, o al menos de este periodo.A reserva de confirmarse en próximas horas, estos cuatro panistas están perfilados para encabezar las comisiones claves: Rolando Alcántar, la de Seguridad y Comunicaciones; Libia García repetirá en Gobernación y Puntos Constitucionales; Miguel Ángel Salim Alle, en Desarrollo Económico y Social; y Alejandra Gutiérrez, en Hacienda y Fiscalización. Morena y PRI pelean por encabezar la de Justicia.En la CMIC Guanajuato (Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción) parece que ya se hicieron a la idea de la “importación” del secretario de Infraestructura, Tarcisio Rodríguez, pero nada más no digieren la ratificación de Pedro Peredo Medina en el Instituto de Infraestructura Educativa. Abiertamente Javier Padilla, presidente de CMIC, ya dijo que le parece ineficaz su desempeño.El ingeniero Padilla le envió esta semana una carta a todos los socios de la CMIC en la que les explica que han estado en contacto con el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo para expresarle “las fundadas dudas con los nombramientos (así lo dice en plural, o sea Peredo y Tarcisio), para que en su caso reconsidere algunas designaciones o bien nos brinde las garantías para saber que su palabra será cumplida”, dice el texto.Los constructores le reiteraron a Diego que están para colaborar en el crecimiento de Guanajuato, pero también le señalaron que se requiere mejorar, actualizar y hacer más eficaces los programas de las dependencias involucradas con la construcción, y se ofrecieron para asesorar. Le piden no fomentar rumores ni alentar enojos, así que a serenarse y esperar que el Mandatario atienda su reclamos.Hoy se concreta el relevo en la presidencia de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León. Deja el cargo, luego de dos años y medio, la maestra Rocío Naveja Oliva y llega el vicepresidente regional de la Canacintra, René Solano Urban. Será, por primera vez desde su creación, una reunión abierta desde el principio pues Rocío presentará un informe de labores para luego dar la bienvenida oficial a René.A Rocío se le reconocerá la batalla por cuidar el inicio de un proyecto que empujó el Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), Coparmex y el Observatorio Ciudadano de León (OCL); sentar a ciudadanos y autoridades de todos los niveles, es sin duda un logro, pero ya no es suficiente. René tiene el reto de que La Mesa aterrice los proyectos específicos que sí impacten en la seguridad de todos.Ya que es diputado, pues Pepe Huerta dejó su cargo de Secretario de Organización del Comité Estatal del PRI, en su lugar llega el ex diputado federal David Mercado, afín también al ex candidato Gerardo Sánchez. Celeste Gómez, diputada y presidenta provisional del PRI, también nombró al ex alcalde de Pénjamo, Jacobo Manrique, como secretario de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad.El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Humberto Andrade Quezada, se reunió ayer con los alcaldes panistas electos que asumen funciones el próximo 10 de octubre, para exhortarlos a trabajar bajo un modelo de gobierno que sea transparante, cercano a los ciudadanos y de resultados.