Este miércoles, integrantes de Protección Civil de Tula acudieron a la escuela primaria Melchor Ocampo, en la comunidad de San Lorenzo, donde se reportó la presencia de un tlacuache. El marsupial fue capturado, liberado en su hábitat natural y exhortaron a la población a no agredirlos.El tlacuache no es un animal doméstico, por lo que debe ser reincorporado a su ambiente natural, con las precauciones necesarias, toda vez que pueden llegar a atacar por estar asustados.En caso de localizar ejemplares de este mamífero, emblemático de nuestro país, es recomendable llamar al área de Protección Civil del municipio al número telefónico 11 80 600.Autoridades agregaron que el tlacuache no transmite la rabia ni son agresivos, controla plagas y remueve cadáveres de animales pequeños. Son polinizadores de numerosas plantas endémicas.