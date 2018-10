“En la Procuraduría lo que hacemos es darles asesoría y representamos gratuitamente a los trabajadores, nuestro trabajo es representar a quien así nos lo pide. La diligencia la lleva a cabo el actuario y es a quien estamos esperando, la diligencia está a cargo de la Junta de Conciliación y Arbitraje, la diligencia es una inspección, el embargo de bienes o algún recuento de trabajadores”, explicó Quezada a los afectados.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A poco más de dos semanas de haber sido despedidos, ex empleados de la, fabricante de, hasta ayer continuaban haciendoLa Procuraduría de la Defensa del Trabajo en León acudió la tarde de este martes a las instalaciones de dicha fábrica y realizó una diligencia judicial.Alrededor de las 4:30 de la tarde,, procurador general de lallegó al lugar acompañado de dos trabajadores más en un automóvil de la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social.Al bajar del vehículo un grupo de 15 ex trabajadores recibieron a los funcionarios mientras estos les agradecían el apoyo.Minutos después arribaron en otro vehículo de la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social dos actuarios para realizar la diligencia judicial quienes fueron acompañados por dos elementos de la Policía Municipal al momento de ingresar a las instalaciones de la fábrica.Mario Alberto Quezada pidió a uno de los ex empleados entrar al lugar con los actuarios para hacer el señalamiento de la maquinaria y bienes de mayor valor.Finalmente, se informó aque la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social realizó un embargo precautorio con el objetivo de salvaguardar los derechos laborales de los trabajadores.TODOS ESTÁN LEYENDO: