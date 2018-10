Llega octubre muy variado

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La Motofiesta 2018, un concierto de Enrique Bunbury y una oferta cultural protagonizada por el Festival Internacional Cervantino son algunos de los eventos que se realizarán en León durante octubre.La dirección de Hospitalidad y Turismo de León presentó la agenda de 32 eventos para octubre que incluye propuestas de entretenimiento para toda la familia.El evento de cultura más importante de Latinoamérica también llega a León, del 10 al 28 de este mes, y como desde hace 18 años, el Cervantino destina eventos para que los leoneses disfruten en casa de probaditas de arte y cultura.El jueves 11 se realizará la primera actividad en la que el país invitado, India, presentará A passage to Bollywood, en el Manuel Doblado, la Plaza de Gallos recibirá el 17 y 18 la puesta en escena As you like it y la Orquesta Filarmónica de la CDMX se presentará en el Bicentenario el sábado 13.Como cada mes las carreras atléticas son parte de la programación; en este mes se preparan 9 entre ellas la Carrera Atlética Franciscana el día 7, la Nocturna el 27 y la primera Rodada mujer contra el cáncer de mama el 28.En el segmento vida y estilo se presentará Enrique Bunbury el jueves 18 en el Poliforum León y la banda colombiana Morat el 27, en el Centro de Espectáculos de la Feria (Palenque).En la misma línea, del 18 al 21, llega una edición más de la Motofiesta que espera recibir 120 asistentes de diferentes partes de México y el extranjero, según lo dijo Raúl Álvarez, organizador de la fiesta biker.El cartel musical del evento para los amantes de la velocidad y la adrenalina, traerá la presencia el jueves 18 de Panteón Rococó y Haragan y Cia, el viernes 19 de Inspector y Caligaris y el sábado 20 los Ángeles del Infierno y Alejandro Markovich.Los días 28 y 29 se realizará la segunda edición del Salón Coctel, bar show dirigido a integrantes de la industria de los alimentos y bebidas en el segmento de bares, restaurantes, hoteles, mixología y coctelería de alto nivel en el Holiday Inn & Suites.También se preparan eventos de reuniones y negocios como el Foro de Proveeduría Automotriz del 17 al 18 y ANPIC, del 24 al 26, ambos en Poliforum León, así como el Diplomado de Organización de Eventos, del 24 de octubre al 27 de noviembre, en CANACINTRA